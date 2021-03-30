С Галапагосских островов пытались вывезти контрабандой полный чемодан черепах

185 детенышей черепах запаковали в пластиковую пленку, 10 из них скончались

Работники аэропорта на Галапагосских островах обнаружили полный чемодан черепах, проверяя багаж. Об этом пишет Sky News.

Всего в чемодане, владельца которого все еще ищут, было 185 детенышей гигантской черепахи возрастом не более трех месяцев. Каждая из них была завернута в пластиковую пленку и обездвижена. 10 черепашек погибли, прежде, чем до них добрались работники аэропорта.

Незаконная торговля дикими животными и растениями является преступлением, наказуемым лишением свободы на срок от одного до трех лет в соответствии с законодательством Эквадора.

Хорхе Росилло, менеджер аэропорта, считает, что черепахи предназначались для отправки в аэропорт Гуаякиля на материковой части Эквадора для "торговли редкими животными".

Он сказал, что некоторые виды черепах, происходящие с Галапагосских островов, "пользуются спросом на азиатском рынке".

Всех выживших черепашек передали на попечение команде из Галапагосского национального парка.

[ + – ] Все фото: Aeropuerto Ecologico Galapagos

Галапагоссы, или Галапагосские острова, находятся на востоке экваториальной части Тихого океана, в 972 км к западу от Эквадора, всего их 19. Самые молодые острова — Исабела и Фернандина — до сих пор на стадии формирования, последнее вулканическое извержение наблюдалось в 2005 году.

Острова Галапагос принадлежат государству Эквадор и составляют одноименную провинцию. Острова известны прежде всего большим количеством местных видов фауны и проведенным здесь исследованием Чарлза Дарвина, которое послужило для Дарвина первым толчком к созданию эволюционной теории происхождения видов.

Именно здесь проживал Одинокий Джордж, местная знаменитость и последний представитель подвида Абингдонская слоновая черепаха. Джордж был символом охраны природы на Галапагосских островах. Он скончался в 2012 году в возрасте более 100 лет.