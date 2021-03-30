З Галапагоських островів намагалися вивезти контрабандою повну валізу черепах

185 дитинчат черепах запакували в пластикову плівку, 10 з них померли.

Працівники аеропорту на Галапагоських островах виявили повну валізу черепах, перевіряючи багаж. Про це пише Sky News.

Всього у валізі, власника якої все ще шукають, було 185 дитинчат гігантської черепахи віком не більше трьох місяців. Кожне з них було загорнуте в пластикову плівку та знерухомлене. 10 черепашок загинули, перш, ніж до них дісталися працівники аеропорту.

Незаконна торгівля дикими тваринами і рослинами є злочином, що карається позбавленням волі терміном від одного до трьох років відповідно до законодавства Еквадору.

Хорхе Росілло, менеджер аеропорту, вважає, що черепахи призначалися для відправки в аеропорт Гуаякіля на материковій частині Еквадору для "торгівлі рідкісними тваринами".

Він сказав, що деякі види черепах, які походять з Галапагоських островів, "користуються попитом на азіатському ринку".

Всіх тих черепашок, які вижили, передали на піклування команді з Галапагоського національного парку.

[ + – ] Усі фото: Aeropuerto Ecologico Galapagos

Галапагос, або Галапагоські острови, знаходяться на сході екваторіальної частини Тихого океану, у 972 км на захід від Еквадору, всього їх 19. Наймолодші острови — Ісабела і Фернандіна — досі на стадії формування, останнє вулканічне виверження спостерігалося в 2005 році.

Острови Галапагос належать державі Еквадор і складають однойменну провінцію. Острови відомі, перш за все, великою кількістю місцевих видів фауни і проведеним тут дослідженням Чарльза Дарвіна, яке слугувало для Дарвіна першим поштовхом до створення еволюційної теорії походження видів.

Саме тут проживав Одинокий Джордж, місцева знаменитість та останній представник підвиду Абінгдонская слонова черепаха. Джордж був символом охорони природи на Галапагоських островах. Він помер у 2012 році у віці більше 100 років.