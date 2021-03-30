В Англии во время отлива обнаружили окаменевший 6000-летний лес

Лес на побережье Корнуолла обычно скрыт под песком и галькой

В английской бухте Маунт-бэй отлив обнажил окаменевший лес, возрастом в 6 тысяч лет. Последний раз он показывался на поверхность во время грандиозного шторма на День святого Валентина в 2014 году. Об этом пишет Daily Mail.

О затопленном лесу в заливе Корнуолла известно на протяжении веков. На протяжении тысячелетий окаменевшие останки дубов, буков и сосен были погребены под слоем грязи, песка и торфа. Они показываются на поверхность лишь раз в несколько лет вследствие сильных зимних штормов и мощных отливов, а потом снова скрываются от людских глаз.

[ + – ] Окаменевший лес

Как полагают ученые, лес сформировался в эпоху неолита и погрузился под воду после поднятия уровня моря у побережья Корнуолла.

О том, что лес тут существовал много веков, свидетельствует и историческое название знаменитого острова Святого Михаила, где в XII веке монахами-бенедиктинцами был основан монастырь. Ранее он назывался "Каррек Лоос ин Коос" на корнуолльском, что переводится, как "Серая скала в лесу".

[ + – ] Вид на остров Святого Михаила

Сейчас остров окружен морем, попасть на который можно только во время отлива, идя по специально проложенной по дну залива дорожке из деревни Марацион, вымощенной камнем. Ученые провели углеродный анализ окаменевшего леса и подтвердили, что он существовал около шести тысяч лет назад.

[ + – ] Дорога в монастырь на острове Святого Михаила/Фото: скриншот

"Во время шторма 2014 года были обнаружены стволы сосны и дуба длиной от двух до пяти метров, остатки зарослей лещины, желуди и орехи. Также отлив обнажил пни с корнями, раковины эпохи неолита и ископаемую почву, которая содержала образцы улиток, которые сейчас являются редкими или вымершими в Корнуолле", — отметил Фрэнк Хауи, попечитель дикой природы Корнуолла.

Напомним, в 2019 году, благодаря урагану Фрэнсис, в Уэльсе обнаружили мифический каменный лес. Народная легенда гласит, что в давние времена на берегу находилось древнее королевство Кантреʼр Гвелод, которое затонуло, когда Мередит, жрица волшебного колодца не закрыла крышку и позволила воде вылиться. Еще в одной легенде говорится, что королевство пошло под воду, когда Сейфенин, морской страж забыл закрыть ворота, и море захлестнуло землю. Считается, что по ночам можно слышать колокола затонувшего города.