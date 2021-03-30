В Англії під час відливу знайшли скам'янілий 6000-річний ліс

Ліс на узбережжі Корнуолла зазвичай прихований під піском і галькою.

В англійській бухті Маунт-бей відлив оголив скам'янілий ліс, віком 6 тисяч років. Востаннє він показувався на поверхню під час грандіозного шторму на День святого Валентина в 2014 році. Про це пише Daily Mail.

Про затоплений ліс у затоці Корнуолла відомо протягом століть. Протягом тисячоліть скам'янілі рештки дубів, буків і сосен були поховані під шаром бруду, піску й торфу. Вони показуються на поверхню лише разів у кілька років унаслідок сильних зимових штормів і потужних відливів, а потім знову ховаються від людських очей.

[ + – ] Скам'янілий ліс

Як вважають вчені, ліс сформувався в епоху неоліту та занурився під воду після підняття рівня моря біля узбережжя Корнуолла.

Про те, що ліс тут існував багато століть, свідчить й історична назва знаменитого острова Святого Михайла, де в XII столітті монахами-бенедиктинцями був заснований монастир. Раніше він називався "Каррек Лоос ін Коос" корнуолльскою, що перекладається, як "Сіра скеля в лісі".

[ + – ] Вид на острів Святого Михайла

Зараз острів оточений морем, потрапити на який можна тільки під час відливу, йдучи по спеціально прокладеній на дні затоки доріжці із села Мараціон, вимощеній каменем. Вчені провели вуглецевий аналіз скам'янілого лісу та підтвердили, що він існував майже шість тисяч років тому.

[ + – ] Дорога в монастир на острові Святого Михайла/Фото: скріншот

"Під час шторму 2014 року були знайдені стовбури сосни та дуба довжиною від двох до п'яти метрів, залишки заростей ліщини, жолуді й горіхи. Також відлив оголив пеньки з корінням, раковини епохи неоліту та викопний грунт, який містив зразки равликів, які зараз є рідкісними або вимерлими в Корнуоллі", — зазначив Френк Хауї, піклувальник дикої природи Корнуолла.

Нагадаємо, у 2019 році, завдяки урагану Френсіс, в Уельсі знайшли міфічний кам'яний ліс. Народна легенда свідчить, що в давні часи на березі знаходилося стародавнє королівство Кантре'р Гвелод, яке затонуло, коли Мередіт, жриця чарівного колодязя не закрила кришку і дозволила воді вилитися. Ще в одній легенді говориться, що королівство пішло під воду, коли Сейфенін, морський страж забув закрити ворота, і море затопило землю. Вважається, що по ночах можна чути дзвони затонулого міста.