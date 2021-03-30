Австрия выделит для Донбасса 1,5 млн евро гуманитарной помощи
Донбасс, утверждает глава МИД Австрии, является наибольшей "горячей точкой европейского континента".
Правительство Австрии выделит Украине 1,5 млн евро на гуманитарные проекты на Донбассе.
Об этом сообщил посол Украины в Австрийской Республике Александр Щерба в Facebook.
"Я благодарен австрийскому правительству за предоставление 1,5 млн евро на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе. Восток Украины знает и ценит деятельность австрийских гуманитарных организаций Caritas, Global2000 и других, помощь которых уже долгое время получает население районов, пострадавших от российской агрессии", – написал Щерба.
Он добавил, что такая финансовая помощь "позволит уменьшить страдания людей".
Украинский посол отметил, что министр иностранных дел Австрии Александр Шелленберг, предоставляя пакет финансовой помощи, говорил об Украине как о "самой большой горячей точке европейского континента", а не как о "самой большой проблеме Европы".
Шелленберг сказал, что Украина расположена очень близко к Австрии, и об этом его стране не стоит забывать.
Напомним, в прошлом году Австрия выделила 1 миллион евро гуманитарной помощи для Донбасса.