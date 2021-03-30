Австрія виділить для Донбасу 1,5 млн євро гуманітарної допомоги

Донбас, стверджує глава МЗС Австрії, є найбільшою "гарячою точкою європейського континенту".

Уряд Австрії виділить Україні 1,5 млн євро на гуманітарні проекти на Донбасі.

Про це повідомив посол України в Австрійській Республіці Олександр Щерба у Facebook.

"Я вдячний австрійському уряду за надання 1,5 млн євро на реалізацію гуманітарних проектів на Донбасі. Схід України знає і цінує діяльність австрійських гуманітарних організацій Caritas, Global2000 та інших, допомогу яких вже довгий час отримує населення районів, що постраждали від російської агресії", — написав Щерба.

Він додав, що така фінансова допомога "дозволить зменшити страждання людей".

Український посол зазначив, що міністр закордонних справ Австрії Олександр Шелленберг, надаючи пакет фінансової допомоги, говорив про Україну як про "найбільш гарячу точку європейського континенту", а не як про "найбільшу проблему Європи".

Шелленберг сказав, що Україна розташована дуже близько до Австрії, і про це його країні не варто забувати.

Нагадаємо, минулого року Австрія виділила 1 мільйон євро гуманітарної допомоги для Донбасу.