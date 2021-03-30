Забрасывает гранатами: в подмосковных Вешках с утра продолжается противостояние местного жителя и полиции

Мужчина взял заложников и начал отстреливаться после того, как к нему пришло ФСБ с проверкой

В подмосковном поселке Вешки продолжается противостояние местного жителя и полиции. Началось оно сегодня утром и пока стрелок сдаваться не намерен. Он отстреливается из автомата и бросает в полицейских гранаты. Об этом пишет "Эхо Москвы".

Про стрелка известно, что он 1960 года рождения, зовут его Владимир Барданов. Стрелять он начал после того, как к нему пришли сотрудники полиции и ФСБ для проверки информации о его причастности к незаконному обороту оружия.

Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда об осмотре жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. В заложники он взял собственных дочь и внука, а также ее гражданского мужа. Однако после переговоров он заложников отпустил.

По предварительным данным мужчина в прошлом мог иметь отношение к двум частным охранным предприятиям и иметь большой арсенал незарегистрированного оружия. Также он увлекался охотой.

В какой-то момент он поджег собственный оружейный склад, отчего начали взрываться боеприпасы. Полиция собирается штурмовать дом. Для этого вызвали отряд спецназа "Гром" и броневик "Патруль" класса MRAP.

Однако, не смотря на перестрелку пока сообщений о пострадавших нет.

Кроме оружия, как выяснили журналисты, на территории частного дома Барданова могут находится дикие звери. Его ЧОП охранял зоопарк, так что у него в разное время жили рысь, тигры, крокодил, обезьяны и бараны. Возможно, кто-то из питомцев все еще находится на территории.