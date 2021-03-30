Закидає гранатами: у підмосковних Вешках з ранку триває протистояння місцевого жителя і поліції

Чоловік взяв заручників і почав відстрілюватися після того, як до нього прийшла ФСБ з перевіркою

У підмосковному селищі Вешки триває протистояння місцевого жителя і поліції. Почалося воно сьогодні вранці і поки стрілець не має наміру здаватися. Він відстрілюється з автомата і кидає в поліцейських гранати. Про це пише "Ехо Москви".

Про стрілка відомо, що він, 1960 року народження, звуть його Володимир Барданов. Стріляти він почав після того, як до нього прийшли співробітники поліції і ФСБ для перевірки інформації про його причетність до незаконного обігу зброї.

Поліцейські пред'явили дружині підозрюваного постанову суду про огляд житлового приміщення та увійшли на ділянку. У цей момент із вікна будинку чоловік відкрив стрілянину з автоматичної зброї і кинув дві гранати. У заручники він взяв власних дочку та онука, а також її цивільного чоловіка. Однак після переговорів він заручників відпустив.

За попередніми даними чоловік у минулому міг бути причетним до двох приватних охоронних підприємств і мати великий арсенал незареєстрованої зброї. Також він захоплювався полюванням.

В якийсь момент він підпалив власний склад зброї, від чого почали вибухати боєприпаси. Поліція збирається штурмувати будинок. Для цього викликали загін спецназу "Грім" і броньовик "Патруль" класу MRAP.

Однак, незважаючи на перестрілку поки повідомлень про постраждалих немає.

Крім зброї, як з'ясували журналісти, на території приватного будинку Барданова можуть знаходиться дикі звірі. Його ПОП охороняв зоопарк, тож у нього в різний час жили рись, тигри, крокодил, мавпи і барани. Можливо, хтось із вихованців все ще знаходиться на території.