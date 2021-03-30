Все дело в размере: лоцманы Суэцкого канала рассказали, почему контейнеровоз мог сесть на мель

29 марта контейнеровоз Ever Given удалось с мели и освободить проход другим кораблям, однако теперь всех интересует, что могло стать причиной инцидента

Лоцманы Суэцкого канала, которые помогают судам проходить из Красного в Средиземное море и наоборот, попали под пристальное внимание СМИ, после того как контейнеровоз Ever Given сел на мель. Об этом пишет Washington Post.

Пока сильные ветер и песчаная буря рассматриваются как основной фактор, который стал причиной инцидента, однако генерал-лейтенант Усама Раби из Управления Суэцкого канала уже рассказал репортерам, что нельзя также исключать и человеческий фактор.

[ + – ] Фото: Пресс-служба Суэцкого канала

Было открыто расследование и действия двух лоцманов, что направляли Ever Given по каналу будут изучены, также, как и действия капитана.

Оба лоцмана имеют опыт работы более 30 лет. "У них был опыт и квалификация, чтобы управлять этим кораблем", — отмечают в руководстве Суэцкого канала.

Однако старший лоцман отмечает, что сейчас судоходство по каналу стало куда более тяжелой задачей, нежели оно было, например, в 1990-е. Тогда канал также был заблокирован нефтяным танкером, однако с ним справились с помощью одного-единственного буксира.

"Нынешние корабли гораздо больше, нежели раньше. И это задача, это было что-то новенькое", — отметил старший лоцман.

По его словам, сильный ветер легко мог направить Ever Given к берегу. "Это то, что происходит с массивными кораблями такого типа. Они могут сесть на мель, когда ветер превышает 30-40 узлов", — сказал старший лоцман на условиях анонимности.

Однако Ever Given уже проходил Суэцким каналом и не один раз. Однако никогда в таких сложных погодных условиях.

Также надо уточнить, что лоцманы не управляют кораблем, когда он проходит по каналу. Они выступают больше в роли консультантов: используя свой опыт и практические знания о канале, они дают советы какой курс лучше выбрать и как управлять судном.

Однако капитан постоянно должен находится на мостике, отдавать команды рулевому, в машинное отделение и информировать лоцманов о любых проблемах с управлением судном, чтобы те могли сориентироваться и дать совет. В конечном итоге "вся ответственность полностью ложится на капитана, ведь он может и отказаться от советов", — отмечает старший лоцман.

Роуз Джордж, автор книги "Deep Sea and Foreign Going", в которой рассказывается о пятинедельном путешествии на контейнеровозе из Великобритании в Сингапур, сказала, что, когда она путешествовала по Суэцкому каналу в 2010 году, то так и не поняла, какова была роль лоцманов.

"У нас на борту был экипаж из Суэца, что обязательно. Вы платите целое состояние, чтобы пройти через Суэцкий канал, примерно от 100 000 до 300 000 долларов США, но вам придется взять на борт лоцмана. Также вы должны нанять специального электрика, которые управляет тем, что они называют "прожектором канала", а по сути является мощным фонарем, которые цепляется в передней части судна. А еще есть несколько других бригад, которые, очевидно, обладают особыми навыками работы с веревкой", — отметила Роуз. Также она рассказала, что капитан контейнеровоза, на котором она прошла по каналу, имел опыт более 42 лет и проходил по каналу много раз, однако он признался, что ни разу не видел, чтобы "эта команда занималась чем-либо, кроме как сидеть в своей специальной каюте".

Грегори Тайлавски, капитан калифорнийской морской экспертной группы, сказал, что еще слишком рано говорить, что послужило причиной посадки Ever Given на мель, но он сказал, что ответственность ложится и на лоцманов Суэцкого канала в том числе.

Но если даже будет доказано, что причиной инцидента послужили действия этих лоцманов, то в египетских законах четко сказано, что они не несут ответственности за любые повреждения, которые может получить судно в этот момент.