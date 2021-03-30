Вся справа в розмірі: лоцмани Суецького каналу розповіли, чому контейнеровоз міг сісти на мілину

29 березня контейнеровоз Ever Given вдалося дістати з мілини і звільнити прохід іншим кораблям, однак тепер всіх цікавить, що могло стати причиною інциденту.

Лоцмани Суецького каналу, які допомагають судам проходити з Червоного в Середземне море і навпаки, потрапили під пильну увагу ЗМІ, після того як контейнеровоз Ever Given сів на мілину. Про це пише Washington Post.

Поки сильні вітер і піщана буря розглядаються як основний фактор, що став причиною інциденту, однак генерал-лейтенант Усама Рабі з Управління Суецького каналу вже розповів репортерам, що не можна також заперечувати і людський фактор.

[ + – ] Фото: Прес-служба Суецького каналу

Було відкрито розслідування і дії двох лоцманів, які направляли Ever Given по каналу будуть вивчені, також, як і дії капітана.

Обидва лоцмани мають досвід роботи більше 30 років. "У них був досвід і кваліфікація, щоб керувати цим кораблем", — зазначають в керівництві Суецького каналу.

Однак старший лоцман зазначає, що зараз судноплавство по каналу стало куди важчим завданням, ніж воно було, наприклад, у 1990-і. Тоді канал також був заблокований нафтовим танкером, проте з ним впоралися за допомогою одного-єдиного буксира.

"Нинішні кораблі набагато більші, ніж раніше. І це завдання, це було щось новеньке", — зазначив старший лоцман.

За його словами, сильний вітер легко міг скерувати Ever Given до берега. "Це те, що відбувається з масивними кораблями такого типу. Вони можуть сісти на мілину, коли вітер перевищує 30-40 вузлів", — сказав старший лоцман на умовах анонімності.

Однак Ever Given вже проходив Суецьким каналом і не один раз. Однак ніколи в таких складних погодних умовах.

Також треба уточнити, що лоцмани не керують кораблем, коли він проходить по каналу. Вони радше виконують роботу консультантів: використовуючи свій досвід і практичні знання про канал, вони дають поради який курс краще вибрати і як керувати судном.

Однак капітан постійно повинен знаходиться на містку, віддавати команди рульового, у машинне відділення та інформувати лоцманів про виявлені проблеми з управлінням судном, щоб ті могли зорієнтуватися і дати раду. У кінцевому підсумку "вся відповідальність повністю лягає на капітана, адже він може і відмовитися від порад", — зазначає старший лоцман.

Роуз Джордж, авторка книги "Deep Sea and Foreign Going", в якій розповідається про п'ятитижневу подорож на контейнеровозі з Великобританії в Сінгапур, сказала, що, коли вона подорожувала по Суецькому каналу в 2010 році, то так і не зрозуміла, якою була роль лоцманів.

"У нас на борту був екіпаж із Суецу, що обов'язково. Ви платите цілий статок, щоб пройти через Суецький канал, приблизно від 100 000 до 300 000 доларів США, але вам доведеться взяти на борт лоцмана. Також ви повинні найняти спеціального електрика, який керує тим, що вони називають "прожектором каналу", а по суті є потужним ліхтарем, який чіпляється на передній частині судна. А ще є кілька інших бригад, які, очевидно, мають особливі навички роботи з мотузкою", — зазначила Роуз. Також вона розповіла, що капітан контейнеровоза, на якому вона пройшла по каналу, мав досвід більше 42 років і проходив по каналу багато разів, однак він зізнався, що жодного разу не бачив, щоб "ця команда займалася чимось, крім як сидіти в своїй спеціальній каюті".

Грегорі Тайлавські, капітан каліфорнійської морської експертної групи, сказав, що ще занадто рано говорити, що слугувало причиною посадки Ever Given на мілину, але він сказав, що відповідальність лягає і на лоцманів Суецького каналу, зокрема.

Але якщо навіть буде доведено, що причиною інциденту стали дії цих лоцманів, то в єгипетських законах чітко сказано, що вони не несуть відповідальності за будь-які пошкодження, які може отримати судно в цей момент.