Стрельба в Подмосковье: все, что известно о противостоянии пенсионера и силовиков (фото, видео)

Сотрудники ФСБ и МВД пытались задержать мужчину в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия, однако он забаррикадировался в доме и начал отстреливаться

Перестрелка в подмосковном коттеджном поселке "Новые Вешки", неподалеку от города-спутника Мытищи началась сегодня утром. По официальным данным, сотрудники ФСБ и МВД явились к Владимиру Барданову, 1960 года рождения, по подозрению в незаконном обороте оружия. Он является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству. Об этом сообщают российские СМИ.

Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок, Барданов в это время начал стрелять из окна из автомата и бросил две гранаты.

Правоохранителям пришлось покинуть территорию, при том, что в доме вместе с Бардановым остались его дочь с внуком и гражданским мужем. Штурмовать особняк у полицейских не вышло.

[ + – ] Карта коттеджного поселка "Вешки" [ + – ] Машина спецназа в поселке "Вешки"

"Штурм затруднен сложной планировкой двухэтажного дома и ожесточенным сопротивлением, который оказал его хозяин. Мужчина вновь открыл стрельбу по силовикам, устроил взрыв. В доме начался пожар, поэтому задержать пока его не удается", — рассказал журналистам источник в МВД.

На переговоры Барданов не идет и никаких требований не выдвигает. А позже выяснилось, что в прошлом он имел отношение к двум частным охранным предприятиям и за это время собрал дома солидный арсенал. Также он увлекался охотой. На него зарегистрированы один пистолет, три охотничьих карабина, ружье и винтовка. В базе приставов за ним также числится долг по налогам – более 148 тысяч рублей.

Со временем он отпустил заложников и остался в доме один. Но сдаваться, судя по всему, он не намерен.

Сотрудники спецподразделений Росгвардии применили гранатомет при штурме дома. "Бойцы Росгвардии несколько раз выстрелили из гранатомета по дому, где, предположительно, находится Барданов. Огонь из него велся по окнам дома", — сказал источник в правоохранительных органах.

Барданов в ответ ранил одного из спецназовцев. "Сотрудник спецназа получил огнестрельное ранение в ногу, его жизни ничего не угрожает. Его увезли на скорой помощи ", — сказали СМИ в Следственном комитете.

Поселок Вешки оцепили и отключили газ, чтобы избежать случайного взрыва. Местных жителей попросили не выходить из домов. По всему поселку дежурят десятки полицейских и сотрудников ФСБ, а также автомобили скорой помощи и СК. С утра туда никого не впускали и не выпускали, но позже жителям разрешили выезд.

Дом Барданова горит после попадания в него термобарического снаряда из гранатомета Росгвардии, однако он все еще продолжает держать оборону. Пожарных к дому не подпускают из соображений безопасности.

По данным Росгвардии он использовал против силовиков не менее 20 гранат. "Он время от времени вступает в перестрелку, когда видит движение спецподразделений, а также бросает гранаты. С утра он использовал уже не менее 20 гранат", — сказал источник в правоохранительных органах.

В операции по задержанию принимают участие спецподразделения Росгвардии "Рысь", "Булат" и "Зубр". На месте работают также сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Что известно про "Мытищинского стрелка", как Барданова прозвали в СМИ

[ + – ] Владимир Барданов с дочерью/Фото: соцсети

Очевидец событий рассказал, что Владимир Барданов держит на дачном участке личный зоопарк с тиграми, медведем, рысью. По словам соседа, тот построил дом около 10-15 лет назад, но ни с кем не общался.

"Толком про соседа ничего не знаю. Но наслышан, что у него был личный зоопарк. То ли тигр, то ли медведь у него жил, коровы пасутся", — рассказал сосед стрелка.

Эту же информацию подтвердил и зять Барданова. Он рассказал, что его ЧОП в свое время занимался охраной зоопарка, так что у него на территории жили крокодилы, рысь и даже тигры.

Другой местный житель в разговоре с журналистами заявил, что стрелок, возможно, является преступным авторитетом.

По последним данным, в доме Владимира Барданова могла находится подпольная мастерская по изготовлению оружия и взрывчатки. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, в своем коттедже он мог организовать мастерскую по изготовлению и переделке оружия, а также взрывчатых веществ для их последующей продажи. Очевидно, что там были складированы гранаты и оружие", — сказал источник.