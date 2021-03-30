Стрілянина в Підмосков'ї: все, що відомо про протистояння пенсіонера та силовиків у котеджному селищі Вешки

Співробітники ФСБ й МВС намагалися затримати чоловіка в Підмосков'ї за підозрою в незаконному обігу зброї, проте він забарикадувався в будинку і почав відстрілюватися.

Перестрілка в підмосковному котеджному селищі "Нові Вешки", неподалік від міста-супутника Митищі почалася сьогодні вранці. За офіційними даними, співробітники ФСБ й МВС з'явилися до Володимира Барданова, 1960 року народження, за підозрою в незаконному обігу зброї. Він є генеральним директором фірми з оптово-роздрібної торгівлі та будівництва. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Поліцейські пред'явили дружині підозрюваного постанову суду про проведення огляду житлового приміщення та увійшли на ділянку, Барданов у цей час почав стріляти з вікна з автомата та кинув дві гранати.

Правоохоронцям довелося покинути територію, при тому, що в будинку разом із Бардановим залишилися його дочка з онуком і цивільним чоловіком. Штурмувати маєток у поліцейських не вийшло.

[ + – ] Карта котеджного селища "Вешки" [ + – ] Машина спецназу в селищі "Вешки"

"Штурм утруднений складним плануванням двоповерхового будинку та запеклим опором, який спричинив його господар. Чоловік знову відкрив стрілянину по силовиках, влаштував вибух. У будинку почалася пожежа, тому затримати поки його не вдається", — розповіло журналістам джерело в МВС.

На переговори Барданов не йде і жодних вимог не висуває. А пізніше з'ясувалося, що в минулому він був причетним до двох приватних охоронних підприємств і за цей час зібрав удома солідний арсенал. Також він захоплювався полюванням. На нього зареєстровані один пістолет, три мисливські карабіни, рушниці та гвинтівка. У базі приставів за ним також числиться борг із податків — понад 148 тисяч рублів.

Згодом він відпустив заручників і залишився в будинку один. Але здаватися, судячи з усього, він не має наміру.

Співробітники спецпідрозділів Росгвардії застосували гранатомет під час штурму будинку. "Бійці Росгвардії кілька разів вистрілили з гранатомета по будинку, де, ймовірно, знаходиться Барданов. Вогонь з нього вівся по вікнах будинку", — сказало джерело в правоохоронних органах.

Барданов у відповідь поранив одного зі спецназівців. "Співробітник спецназу отримав вогнепальне поранення в ногу, його життю нічого не загрожує. Його відвезли на швидкій допомозі", — сказали ЗМІ в Слідчому комітеті.

Селище Вешки оточили та відключили газ, щоб уникнути випадкового вибуху. Місцевих жителів попросили не виходити з будинків. По всьому селищу чергують десятки поліцейських і співробітників ФСБ, а також автомобілі швидкої допомоги та СК. З ранку туди нікого не впускали і не випускали, але пізніше жителям дозволили виїзд.

Будинок Барданова горить після потрапляння в нього термобаричного снаряда з гранатомета Росгвардіїі, проте він все ще продовжує тримати оборону. Пожежних до дому не підпускають з міркувань безпеки.

За даними Росгвардії він використовував проти силовиків не менше 20 гранат. "Він час від часу вступає в перестрілку, коли бачить рух спецпідрозділів, а також кидає гранати. З ранку він використовував вже не менше 20 гранат", — сказало джерело в правоохоронних органах.

В операції із затримання беруть участь спецпідрозділи Росгвардії "Рись", "Булат" і "Зубр". На місці працюють також співробітники ФСБ, МВС і Слідчого комітету, порушена кримінальна справа за фактом посягання на життя співробітників правоохоронних органів. Прокуратура взяла хід розслідування на контроль.

Що відомо про "Митищинського стрілка", як Барданова прозвали в ЗМІ

[ + – ] Володимир Барданов із дочкою/Фото: соцмережі

Очевидець подій розповів, що Володимир Барданов тримає на дачній ділянці особистий зоопарк із тиграми, ведмедем, риссю. За словами сусіда, той побудував будинок приблизно 10-15 років тому, але ні з ким не спілкувався.

"Добре про сусіда нічого не знаю. Але чув, що в нього був особистий зоопарк. Чи то тигр, чи то ведмідь у нього жив, корови пасуться", — розповів сусід стрілка.

Цю ж інформацію підтвердив і зять Барданова. Він розповів, що його ПОП свого часу займався охороною зоопарку, тож у нього на території жили крокодили, рись і навіть тигри.

Інший місцевий житель у розмові із журналістами заявив, що стрілець, можливо, є злочинним авторитетом.

За останніми даними, у будинку Володимира Барданова могла знаходитися підпільна майстерня з виготовлення зброї і вибухівки. Про це повідомили в правоохоронних органах.

"За попередньою інформацією, у своєму котеджі він міг організувати майстерню з виготовлення та переробки зброї, а також вибухових речовин для їх подальшого продажу. Очевидно, що там були складовані гранати і зброя", — сказало джерело.