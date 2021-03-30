Собчак взяла интервью у "скопинского маньяка": кто он такой и почему его жертва просит государственную защиту

После выхода фильма депутаты Госдумы РФ выступили с инициативой запретить брать интервью у насильников.

Бывшая узница так называемого "скопинского маньяка" Виктора Мохова – Екатерина Мартынова – обратилась к Следственному комитету РФ с просьбой предоставить ей государственную защиту, а также завести в отношении мужчины уголовное дело. Об этом сама она во вторник, 30 марта, рассказала ТАСС.

Среди прочих намерений женщины – ограничить активность отбывшего насильника в социальных сетях и его публичные выступления.

[ + – ] Дом Мохова Фото: Lenta.ru

34-летняя Мартынова, которая в 2000 году в возрасте 14 лет (вместе с 17-летней подругой Еленой Самохиной) оказалась пленницей Виктора Мохова, именно так отреагировала на его публичную активность. Мужчина вышел из исправительной колонии в Саратовской области 3 марта, и с тех пор успел стать активным пользователем "ВКонтакте" и даже дать интервью Ксении Собчак.

"Заявление подано в Следственный комитет в Москве, чтобы возбудить новое уголовное дело на Мохова. Я не знаю, будет ли дело возбуждено, но как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях. [Сейчас] получается у него нет никаких рамок, что говорить, что делать — он может говорить, что хочет встретиться со мной", — сказала собеседница агентства, пояснив, что Мохов попытался добавить ее в друзья в социальной сети "ВКонтакте".

Помимо этого, как сообщает "РИА Новости", в Следственном Комитете РФ пообещали провести проверку после интервью с Моховым.

В свою очередь, депутат от "Либерально-демократической партии России" Оксана Пушкина сообщила после интервью, что отправила запросы в Федеральную службу исполнения наказаний и Генеральную прокуратуру из-за угроз Мохова его жертвам во время общения с Собчак.

[ + – ] Виктор Мохов в интервью Ксении Собчак Фото: Ксения Собчак

Он, в частности, говорил, что хотел бы "помочь оплодотворить детей" одной из своих бывших пленниц.

"Так-то девочки обе замужем. Я всегда их успехам радовался. Лена стала учительницей английского – она и там [в плену] учила английский, я ей покупал словари… Катя сейчас родила, а Лена нет. Наоборот всё получилось. Раньше от меня Лена родила, а сейчас не может, больше не рожает. Наверное, надо опять мне заняться ею", – говорил он также в интервью.

Помимо этого, Пушкина заявила, что законодательно предложит запретить брать интервью у осужденных насильников.

Справка: Виктор Мохов освободился из тюрьмы после отбывания 16 лет и 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девочек. В 2000 госду 50-летний мужчина предложил двум подросткам помочь добраться домой после вечеринки на его автомобиле, и следующие 1 296 дней они провели в вырытом им бункере в качестве сексуальных рабынь.

[ + – ] Подвал, где содержались рабыни Фото: Lenta.ru [ + – ] Подвал, где содержались рабыни Фото: Lenta.ru

Приговор Мохову озвучили в 2005 году, его признали виновным в преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

После выхода из исправительного учреждения он в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции, и в течение этого срока он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать общественные мероприятия и так далее.

Младшая жертва насильника – Екатерина Мартынова – также написала книгу про свое нахождение у Мохова в подвале – "Исповедь узницы подземелья". В ней она описывает те ужасы, которые происходили с ней на протяжении тех нескольких лет. Также Екатерина охотно общается с журналистами на тему своего заточения.