Собчак взяла інтерв'ю в "скопінського маніяка": хто він такий і чому його жертва просить державний захист

Після виходу фільму депутати Держдуми РФ виступили з ініціативою заборонити брати інтерв'ю у гвалтівників.

Колишня увʼязнена так званого "скопінського маніяка" Віктора Мохова — Катерина Мартинова — звернулася до Слідчого комітету РФ із проханням надати їй державний захист, а також завести проти чоловіка кримінальну справу. Про це сама вона у вівторок, 30 березня, розповіла ТАСС.

Серед інших намірів жінки — обмежити активність від колишнього насильника в соціальних мережах і його публічні виступи.

[ + – ] Будинок Мохова Фото: Lenta.ru

34-річна Мартинова, яка в 2000 році у віці 14 років (разом із 17-річною подругою Оленою Самохіною) виявилася полонянкою Віктора Мохова, саме так відреагувала на його публічну активність. Чоловік вийшов із виправної колонії в Саратовській області 3 березня, і з тих пір встиг стати активним користувачем "ВКонтакте" і навіть дати інтерв'ю Ксенії Собчак.

"Заява подана до Слідчого комітету в Москві, щоб порушити нову кримінальну справу на Мохова. Я не знаю, чи буде справа порушена, але якось обмежити його публічні виступи, активність у соціальних мережах. [Зараз] виходить у нього немає ніяких рамок, що говорити, що робити — він може говорити, що хоче зустрітися зі мною", — сказала співрозмовниця агентства, пояснивши, що Мохов спробував додати її в друзі в соціальній мережі "ВКонтакте".

Крім цього, як повідомляє "РІА Новини", у Слідчому Комітеті РФ пообіцяли провести перевірку після інтерв'ю з Моховим.

Зі свого боку, депутатка від "Ліберально-демократичної партії Росії" Оксана Пушкіна повідомила після інтерв'ю, що відправила запити в Федеральну службу виконання покарань і Генеральну прокуратуру через погрози Мохова його жертвам під час спілкування із Собчак.

[ + – ] Віктор Мохов в інтерв'ю Ксенії Собчак Фото: Ксенія Собчак

Він, зокрема, говорив, що хотів би "допомогти запліднити дітей" однієї зі своїх колишніх полонянок.

"Так-то дівчинки обидві замужем. Я завжди їхнім успіхам радів. Лена стала вчителькою англійської — вона і там [у полоні] вчила англійську, я їй купував словники... Катя зараз народила, а Лена ні. Навпаки все вийшло. Раніше від мене Лена народила, а зараз не може, більше не народжує. Напевно, треба знову мені зайнятися нею", — говорив він також в інтерв'ю.

Крім цього, Пушкіна заявила, що законодавчо запропонує заборонити брати інтерв'ю у засуджених ґвалтівників.

Довідка: Віктор Мохов звільнився з в'язниці, відбувши 16 років і 10 місяців за викрадення і зґвалтування двох неповнолітніх дівчаток. У 2000 році 50-річний чоловік запропонував двом підліткам допомогти дістатися додому після вечірки на його автомобілі, і наступні 1 296 днів вони провели у виритому їм бункері як сексуальні рабині.

[ + – ] Підвал, де містилися рабині Фото: Lenta.ru [ + – ] Підвал, де містилися рабині Фото: Lenta.ru

Вирок Мохова озвучили в 2005 році, його визнали винним у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх.

Після виходу з виправної установи він протягом шести років перебуватиме під адміністративним наглядом поліції, і протягом цього терміну він не зможе без дозволу покидати межі Скопінського району Рязанської області, відвідувати громадські заходи і так далі.

Молодша жертва ґвалтівника — Катерина Мартинова — також написала книгу про своє перебування у Мохова в підвалі — "Сповідь в'язня підземелля". У ній вона описує ті жахи, які відбувалися з нею протягом тих кількох років. Також Катерина охоче спілкується із журналістами на тему свого ув'язнення.