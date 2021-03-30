В Японии впервые за 600 лет рекордно рано зацвела сакура (видео)

Ранний сезон цветения сакуры, считают ученые, связан с изменением климата

Сезон цветения Сакуры в Японии, которым страна отмечает начало весны, начался рекордно рано, предыдущий рекорд был установлен в 1409. Об этом сообщает ВВС.

Согласно данным, собранным Университетом Осаки, сезон цветения в 2021 году достиг пика 26 марта. В 1409 году же сакуры зацвели 27 марта.

Ясуюки Аоно, исследователь из Университета префектуры Осака, отследил данные начиная с 812 года.

"Я провел поиск и собрал фенологические данные (фенология — система знаний и совокупность сведений о сезонных явлениях природы, — ред.) о дате полного цветения вишневого дерева из многих дневников и хроник, написанных императорами, аристократами, правителями и монахами Киото", — рассказал Аоно.

Данные показывают, что примерно с 1800 года пиковый день цветения в Киото постепенно сдвигается с середины апреля к началу месяца. Ученые считают, что в последние десятилетия все более раннее цветение может быть связано с изменением климата.

Напомним, ученые собираются создать цифровую копию Земли, чтобы смоделировать климатические системы планеты в будущем. Проект будет предназначен для лучшей подготовки к экстремальным явлениям, связанным с изменением климата. Разработкой займутся европейские ученые и IT-специалисты из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.