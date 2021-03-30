В Японії за 600 років рекордно рано зацвіла сакура (відео)

Ранній сезон цвітіння сакури, вважають вчені, пов'язаний зі зміною клімату

Сезон цвітіння Сакури в Японії, яким країна святкує початок весни, почався рекордно рано, попередній рекорд був встановлений в 1409. Про це повідомляє ВВС.

Згідно з даними, зібраними Університетом Осаки, сезон цвітіння в 2021 році досяг піку 26 березня. У 1409 році ж сакури зацвіли 27 березня.

Ясуюкі Аоно, дослідник з Університету префектури Осака, відстежив дані починаючи з 812 року.

"Я провів пошук і зібрав фенологічні дані (фенологія — система знань і сукупність відомостей про сезонні явища природи, — ред.) про дату повного цвітіння вишневого дерева з багатьох щоденників і хронік, написаних імператорами, аристократами, правителями і ченцями Кіото", — розповів Аоно.

Дані показують, що приблизно з 1800 року піковий день цвітіння в Кіото поступово зсувається із середини квітня до початку місяця. Вчені вважають, що в останні десятиліття все більш раннє цвітіння може бути пов'язане зі зміною клімату.

Нагадаємо, вчені збираються створити цифрову копію Землі, щоб змоделювати кліматичні системи планети в майбутньому. Проект буде призначений для кращої підготовки до екстремальних явищ, пов'язаних зі зміною клімату. Розробкою займуться європейські вчені та IT-фахівці зі Швейцарської вищої технічної школи Цюриха.