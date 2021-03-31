На территории университета Винчестера появилась бронзовая Грета Тунберг за $33 тыс (видео)

Объект уже окрестили тщеславным проектом, а профсоюз университета отметил, что деньги, которые ушли на его создание, можно было потратить на более важные вещи.

Бронзовая статуя 18-летней шведской активистки Греты Тунберг была установлена накануне на территории Винчестерского университета на юге Великобритании, передает The Daily Mail. Она появилась в новом центре West Downs Centre стоимостью 50 млн. фунтов, чтобы отразить пропагандируемые университетом ценности в отношении "устойчивости и социальной справедливости".

Фигура обошлась учебному учреждению в 24 тысячи фунтов стерлингов ($33 тыс.) и является первой скульптурой шведки в натуральную величину с тех пор, как она привлекла международное внимание, начав в 2018 году школьную климатическую забастовку.

Союз университетов и колледжей Винчестера (UCU) уже высказался против объекта, назвав его "тщеславным проектом".

По мнению членов союза, деньги, потраченные на скульптуру, нужно было направить на предотвращение увольнений и сокращений в университете, а также на поддержку студентов.

Так, президент UCU Меган Болл охарактеризовала Тунберг как "фантастический образец для подражания для всех, как человека, который громко и гордо говорит о важных глобальных проблемах", но сказала, что профсоюз не может поддержать скульптуру.

"У нас год Covid, многие студенты действительно не имеют доступа к университетскому городку, многие из них пытаются учиться онлайн и остро нуждаются в поддержке. Мы призываем университет соответствовать стоимости статуи, выделив 23 760 фунтов стерлингов в качестве дополнительного финансирования службам поддержки студентов на территории кампуса", – заявила она.

По словам вице-канцлера университета профессора Джой Кратер, деньги на скульптуру не забирались из финансирования работы вуза.

"Университетский подход к искусству заключается в том, чтобы заказывать или покупать необычные и яркие произведения, которые воплощают нашу самобытность и ценности. Грета — молодая женщина, которая, несмотря на жизненные трудности, стала ведущим мировым активистом в области защиты окружающей среды. Как университет устойчивого развития и социальной справедливости, мы гордимся тем, что оказываем честь этой вдохновляющей женщине. Мы знаем, что многие считают ее фигурой неоднозначной. Как университет, мы приветствуем аргументированные дебаты и критические беседы", – подчеркнула она, выразив надежду, что статуя активистки вдохновит сообщество менять мир к лучшему. Сам университет, который стремится к снижению выбросов углерода к 2025 году, объявил в 2019 году чрезвычайную климатическую и экологическую ситуацию и ликвидировал весь ненужный одноразовый пластик в своем кампусе.

Скульптуру Греты на протяжении года создавала художница Кристина Чарльзуорт. Она изобразила девушку с вытянутой вперед рукой.

"Трудно отрицать ее смелость и решимость. Как это часто бывает с людьми в спектре аутизма, ей трудно общаться с людьми. Поэтому еще более примечательно то, что она смогла выступить в авангарде мобилизации молодых людей в поддержку глобальной защиты окружающей среды и обратиться к мировым лидерам лицом к лицу", – подчеркнула автор.

[ + – ] На создание скульптуры художница Кристина Чарльзуорт потратила год Фото: Christine Charlesworth/Facebook

Немало местных жителей считают проект пустой тратой денег и уверены, что в городе есть более достойные люди, которых можно увековечить.

Напомним, в прошлом году Грета Тунберг была удостоена премии в размере 1,1 миллион евро от частного португальского фонда Гюльбенкяна. Такую награду она получила за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом.

Ранее девушка подала заявку на регистрацию в качестве торговых марок своего имени и названия движения Fridays For Future, которое она основала в 2018 году.