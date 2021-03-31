На території університету Вінчестера з'явилася бронзова Грета Тунберг за $33 тис (відео)

Об'єкт уже охрестили марнославним проектом, а профспілка університету зазначила, що гроші, які пішли на його створення, можна було витратити на більш важливі речі.

Бронзова статуя 18-річної шведської активістки Грети Тунберг була встановлена напередодні на території Вінчестерського університету на півдні Великобританії, передає The Daily Mail. Вона зʼявилася в новому центрі West Downs Centre вартістю 50 млн. фунтів, щоб відобразити пропаговані університетом цінності щодо "стійкості та соціальної справедливості".

Фігура коштувала навчальній установі 24 тисячі фунтів стерлінгів ($33 тис.) і є першою скульптурою шведки в натуральну величину з тих пір, як вона привернула міжнародну увагу, почавши в 2018 році шкільний кліматичний страйк.

Союз університетів і коледжів Вінчестера (UCU) вже висловився проти обʼєкта, назвавши його "марнославним проектом".

На думку членів союзу, гроші, витрачені на скульптуру, потрібно було спрямувати на запобігання звільнень і скорочень в університеті, а також на підтримку студентів.

Так, президентка UCU Меган Болл охарактеризувала Тунберг як "фантастичний зразок для наслідування для всіх, як людину, яка голосно та гордо каже про важливі глобальні проблеми", але сказала, що профспілка не може підтримати скульптуру.

"У нас рік Covid, багато студентів дійсно не мають доступу до університетського містечка, багато хто з них намагається вчитися онлайн і гостро потребують підтримки. Ми закликаємо університет відповідати вартості статуї, виділивши 23 760 фунтів стерлінгів як додаткове фінансування службам підтримки студентів на території кампусу", — заявила вона.

За словами віце-канцлера університету професора Джой Кратер, гроші на скульптуру не забирали з фінансування роботи вузу.

"Університетський підхід до мистецтва полягає в тому, щоб замовляти або купувати незвичайні та яскраві твори, які втілюють нашу самобутність і цінності. Грета — молода жінка, яка, незважаючи на життєві труднощі, стала провідною світовою активісткою в галузі захисту навколишнього середовища. Як університет сталого розвитку й соціальної справедливості, ми пишаємося тим, що надаємо честь цій жінці, яка надихає. Ми знаємо, що багато хто вважає її фігурою неоднозначною. Як університет, ми схвалюємо аргументовані дебати і критичні бесіди", — підкреслила вона, висловивши сподівання, що статуя активістки надихне співтовариство змінювати світ на краще. Власне університет, який дбає про зменшення викидів вуглецю до 2025 року, оголосив в 2019 році надзвичайну кліматичну й екологічну ситуацію і ліквідував весь непотрібний одноразовий пластик у своєму кампусі.

Скульптуру Грети протягом року створювала художниця Христина Чарльзуорт. Вона зобразила дівчину з витягнутою вперед рукою.

"Важко заперечувати її сміливість і рішучість. Як це часто буває з людьми в спектрі аутизму, їй важко спілкуватися з людьми. Тому ще більш примітно те, що вона змогла виступити в авангарді мобілізації молодих людей на підтримку глобального захисту навколишнього середовища і звернутися до світових лідерів віч-на-віч", — підкреслила авторка.

[ + – ] На створення скульптури художниця Христина Чарльзуорт витратила рік Фото: Christine Charlesworth/Facebook

Чимало місцевих жителів вважають проект марною тратою грошей і впевнені, що в місті є більш гідні люди, яких можна увічнити.

Нагадаємо, минулого року Грета Тунберг була удостоєна премії розміром 1,1 мільйон євро від приватного португальського фонду Гюльбенкяна. Таку нагороду вона отримала за боротьбу зі зміною клімату та екологічною кризою.

Раніше дівчина подала заявку на реєстрацію торговельних марок свого імені та назви руху Fridays For Future, який вона заснувала в 2018 році.