Сорок дней в пустыне – израильский женский батальон на маневрах

Батальон "Каракаль" знает каждый камень и куст в пустыне. Их рутина это борьба с контрабандистами на границе с Египтом. Но их настоящая задача иная – это подготовка к войне с боевиками Исламского Государства.

"Каракаль" — отдельный батальон Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), предназначенный для прохождения девушками службы в боевом подразделении.

Самое опасное для израильских солдат на границе с Египтом это встреча с боевиками ИГ из Вилаят Синай . И это не только обстрелы. Это в первую очередь проникновение боевиков на территорию Израиля или, что еще хуже, – на территорию израильских поселений. Вот какие действия призваны пресечь солдатки из "Каракаль".

Вилаят Синай — отделение террористической организации ИГ, действующее в Египте на Синайском полуострове. Группировка была сформирована 13 ноября 2014 года после принесения присяги Абу Бакру аль-Багдади.

Недавние учения "Горящий куст", прошедшие в пустыне, длились сорок дней. За это время бойцы изучили ориентирование на местности, стрельбу и повысили уровня своей физической подготовки. Не забыли и навыки маскировки. В условиях пустыни это крайне важно. Часто негде скрыться, есть только песок, скалы и те знания, которые ты усвоил. Малейшая ошибка может стоить жизни. Широко известны фанатизм и рвение боевиков Исламского государства.

[ + – ] Боец батальона "Каракаль"

Учения были всех уровней: от звена до взвода. А в последнюю неделю расположенный в пустыне батальон получил задание выявить боевиков на территории страны, вступить в бой и изгнать их обратно в Египет. После погони в устье пересохшей реки и нескольких засад, солдатки смогли ликвидировать часть террористов, а другую часть обратить в бегство. При этом среди защитниц оказалось много раненных. Это была отличная возможность отработать навыки полевой медицины.

После марш-броска длинной 14 км, части батальона вышли к поселению, где окопалась часть боевиков ИГ, согласно легенде. Был отработан бой с учетом наличия гражданских сил в регионе. Это окружение поселения и последующая зачистка.

Далее последовало еще одно преследование боевиков и еще одна зачистка, а окончилось все марш-броском с раскрытыми носилками и эвакуацией раненных.

Сорок дней в пустыне окончились праздничной церемонией с присутствием командира батальона. Она обратилась к солдаткам: "это лишь учения, сейчас мы совершенствуемся, но если враг посмеет поднять свою голову, мы будем максимально готовы".