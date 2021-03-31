Сорок днів у пустелі — ізраїльський жіночий батальйон на маневрах

Батальйон "Каракали" знає кожен камінь і кущ у пустелі. Їхня рутина це боротьба з контрабандистами на кордоні з Єгиптом. Але їхнє справжнє завдання інша — це підготовка до війни з бойовиками Ісламської Держави.

"Каракали" — окремий батальйон Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), призначений для проходження дівчатами служби в бойовому підрозділі.

Найнебезпечніше для ізраїльських солдатів на кордоні з Єгиптом це зустріч із бойовиками ІД із Вілаят Синай. І це не тільки обстріли. Це, насамперед, проникнення бойовиків на територію Ізраїлю або, що ще гірше, — на територію ізраїльських поселень. Ось які дії покликані припинити солдатки з "Каракали".

Вілаят Синай — відділення терористичної організації ІД, що діє в Єгипті на Синайському півострові. Угруповання було сформоване 13 листопада 2014 року після складання присяги Абу Бакр аль-Багдаді.

Нещодавні вчення "Палаючий кущ", що пройшли в пустелі, тривали сорок днів. За цей час бійці вивчили орієнтування на місцевості, стрілянину та підвищили рівень своєї фізичної підготовки. Не забули і навички маскування. В умовах пустелі це вкрай важливо. Часто ніде сховатися, є тільки пісок, скелі й ті знання, які ти засвоїв. Найменша помилка може коштувати життя. Широко відомі фанатизм і завзяття бойовиків Ісламської держави.

[ + – ] Боєць батальйону "Каракали"

Навчання були всіх рівнів: від ланки до взводу. А в останній тиждень розташований в пустелі батальйон отримав завдання виявити бойовиків на території країни, вступити в бій і вигнати їх назад в Єгипет. Після погоні в гирлі пересохлої річки і декількох засідок, солдатки змогли ліквідувати частину терористів, а іншу частину спонукати до втечі. При цьому серед захисниць виявилося багато поранених. Це була відмінна можливість відпрацювати навички польової медицини.

Після марш-кидка довжиною 14 км, частини батальйону вийшли до поселення, де окопалася частина бойовиків ІД, згідно з легендою. Був відпрацьований бій з урахуванням наявності громадянських сил у регіоні. Це оточення поселення і подальша зачистка.

Далі було ще одне переслідування бойовиків і ще одна зачистка, а закінчилося все марш-кидком із розкритими носилками й евакуацією поранених.

Сорок днів у пустелі закінчилися святковою церемонією з присутністю командирки батальйону. Вона звернулася до солдаток: "це лише навчання, зараз ми вдосконалюємося, але якщо ворог наважиться підняти свою голову, ми будемо максимально готові".