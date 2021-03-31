В США умер один из главных участников Уотергейтского скандала: бывший сотрудник ФБР Гордон Лидди

Лидди работал на предвыборную кампанию президента Ричарда Никсона и была приговорен к 20 годам за решеткой

В США в возрасте 90 лет скончался один из главных участников Уотергейтского скандала, бывший сотрудник ФБР Гордон Лидди. Уотергейтский скандал привел к досрочной отставке 37-го президента Ричарда Никсона в 1974 году. А само слово "Уотергейт" стало нарицательным. Об этом сообщает The Washington Post.

Сын покойного рассказал СМИ о смерти отца. Лидди скончался в штате Вирджиния в доме своей дочери. По словам родственников, его смерть не была связана с коронавирусом. У Лидди и его жены Фрэнсис, умершей в 2010 году, было пятеро детей.

[ + – ] Гордон Лидди на своем рабочем месте на радио/Фото: скриншот

Уотергейтское дело в США связано с предвыборной кампанией 1972 года, когда члены республиканской партии во время президентской предвыборной кампании попытались установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии в отеле "Уотергейт". В результате грандиозного скандала президент-республиканец Ричард Никсон ушел в отставку в 1974 году.

Были задержаны пять человек, проникших в отель "Уотергейт" и среди них сотрудник ФБР Гордон Лидди. Именно он руководил взломом штаба кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна.

Он был приговорен к 20 годам тюрьмы, однако 39-й президент США Джимми Картер смягчил приговор. В результате, бывший агент ФБР провел в заключении четыре с половиной года по обвинениям в краже со взломом, участии в сговоре и незаконном прослушивании звонков. Он отказывался сотрудничать с Большим жюри и осуждал других фигурантов дела за то, что они это сделали.

Лидди так и не раскаялся в содеянном, неоднократно заявляя, что сделал бы это снова. Более того, он сделал "Уотергейтский скандал" своим фирменным знаком. Он водил Rolls-Royce с номерами "Н20-GATE". 20 лет вел консервативное ток-шоу на радио. Снимался на телевидении и в кино.

Более того, он рассказывал, что, работая в ФБР, придумывал настолько сложные и незаконные схемы устранения неугодных, что руководство не давало им ход. Среди них был заговор с целью убийства обозревателя-расследователя Джека Андерсона, ярого критика Никсона; похищение антивоенных демонстрантов у Республиканского национального комитета в Сан-Диего в 1972 году и их переправка в Мексику; завлечение членов Демократической партии на вечеринку с проститутками.