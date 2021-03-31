У США помер один з головних учасників Уотергейтського скандалу: колишній співробітник ФБР Гордон Лідді

Лідді працював на передвиборну кампанію президента Річарда Ніксона і був засуджений до 20 років за гратами.

У США у віці 90 років помер один з головних учасників Уотергейтського скандалу, колишній співробітник ФБР Гордон Лідді. Уотергейтський скандал призвів до дострокової відставки 37-го президента Річарда Ніксона у 1974 році. А саме слово "Уотергейт" стало прозивним. Про це повідомляє The Washington Post.

Син покійного розповів ЗМІ про смерть батька. Лідді помер у штаті Вірджинія в будинку своєї дочки. За словами родичів, його смерть не була пов'язана з коронавірусом. У Лідді та його дружини Френсіс, яка померла у 2010 році, було п'ятеро дітей.

[ + – ] Гордон Лідді на своєму робочому місці на радіо/Фото: скріншот

Уотергейтська справа в США пов'язана з передвиборчою кампанією 1972 року, коли члени республіканської партії під час президентської передвиборчої кампанії спробували встановити пристрої для підслуховування у штаб-квартирі Демократичної партії в готелі "Уотергейт". В результаті грандіозного скандалу президент-республіканець Річард Ніксон пішов у відставку у 1974 році.

Були затримані п'ять осіб, які проникли в готель "Уотергейт" і серед них співробітник ФБР Гордон Лідді. Саме він керував зломом штабу кандидата в президенти від Демократичної партії Джорджа Макговерна.

Його засудили до 20 років в'язниці, проте 39-й президент США Джиммі Картер пом'якшив вирок. У результаті, колишній агент ФБР провів в ув'язненні чотири з половиною роки за звинуваченнями у крадіжці зі зломом, участі у змові та незаконному прослуховуванні дзвінків. Він відмовлявся співпрацювати з Великим журі та засуджував інших фігурантів справи за те, що вони це зробили.

Лідді так і не розкаявся у скоєному, неодноразово заявляючи, що зробив би це знову. Більше того, він зробив "Уотергейтський скандал" своїм фірмовим знаком. Він водив Rolls-Royce з номерами "Н20-GATE". 20 років вів консервативне ток-шоу на радіо. Знімався на телебаченні та в кіно.

Більше того, він розповідав, що, працюючи у ФБР, придумував настільки складні та незаконні схеми усунення неугодних, що керівництво не давало їм хід. Серед них була змова з метою вбивства оглядача-розслідувача Джека Андерсона, ярого критика Ніксона; викрадення антивоєнних демонстрантів біля Республіканського національного комітету в Сан-Дієго у 1972 році та їх переправлення в Мексику; заманювання членів Демократичної партії на вечірку з повіями.