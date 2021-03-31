Позолота, лепнина и целый арсенал: опубликованы фото из дома "Мытищинского стрелка" в Подмосковье
После того, как противостояние Владимира Барданова и правоохранителей в подмосковных Вешках завершилось и мужчина погиб, журналисты проникли внутрь дома, где он держал оборону
30 марта российские правоохранители целый день пытались обезвредить жителя подмосковного поселка Вешки. Владимир Барданов отстреливался и забрасывал полицейских гранатами, а когда его дом загорелся после попадания термобарических снарядов – остался внутри и погиб. Российские СМИ уже написали, что "подробности смерти пока неизвестны", тело стрелка сильно обгорело и будет проведена экспертиза ДНК.
Сейчас правоохранители проводят осмотр дома Барданова, где он целый день держал оборону, и в Сети стали появляться снимки арсенала оружия и боеприпасов, что он хранил, а также обстановки с рыцарскими доспехами, лепниной и позолоченной мебелью.
На снимках видны обгоревшие образцы различного стрелкового оружия. В их числе автоматы, винтовки и нечто на вид напоминающее пулемёт. Рядом находится множество запасных рожков и магазинов. А также несколько десятков коробок с патронами разного калибра.
В правоохранительных органах сообщают, что 61-летний Владимир Барданов ранее был судим за мошенничество, потом занимался бизнесом — владел парой охранных предприятий и автосервисом, которые были закрыты несколько лет назад. Тем не менее бывший предприниматель имел целый парк мотоциклов, несколько иномарок и даже небольшой зоопарк с дикими зверями. Барданов не сообщал участковому о перевозке оружия и наличии экзотических животных. У него жили два медведя без документов. В питомник хищников пока не перевозили.
Знакомая Барданова подтвердила, что у него в разное время жили на территории дикие животные, а также отметила, что он занимался благотворительностью. Женщина рассказала, что мужчина восстановил монастырь под Костромой и помогал православной гимназии.
Дочь и зять мужчины считали, что он был немного не в себе — закупал продукты и говорил, что, если что-нибудь случится, сможет жить автономно, не выходя из дома.