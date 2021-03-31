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Мир Стрельба в Подмосковье

Позолота, лепнина и целый арсенал: опубликованы фото из дома "Мытищинского стрелка" в Подмосковье

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владимир барданов, мытищинский стрелок
Фото: Соцсети | Владимир Барданов с дочерью

После того, как противостояние Владимира Барданова и правоохранителей в подмосковных Вешках завершилось и мужчина погиб, журналисты проникли внутрь дома, где он держал оборону 

30 марта российские правоохранители целый день пытались обезвредить жителя подмосковного поселка Вешки. Владимир Барданов отстреливался и забрасывал полицейских гранатами, а когда его дом загорелся после попадания термобарических снарядов – остался внутри и погиб. Российские СМИ уже написали, что "подробности смерти пока неизвестны", тело стрелка сильно обгорело и будет проведена экспертиза ДНК.

Сейчас правоохранители проводят осмотр дома Барданова, где он целый день держал оборону, и в Сети стали появляться снимки арсенала оружия и боеприпасов, что он хранил, а также обстановки с рыцарскими доспехами, лепниной и позолоченной мебелью.

владимир барданов, мытищинский стрелок, гранаты
Гранаты, которые нашли в доме Владимира Барданова
владимир барданов, мытищинский стрелок, пистолеты и боеприпасы
Оружие и боеприпасы, которые нашли в доме Владимира Барданова

На снимках видны обгоревшие образцы различного стрелкового оружия. В их числе автоматы, винтовки и нечто на вид напоминающее пулемёт. Рядом находится множество запасных рожков и магазинов. А также несколько десятков коробок с патронами разного калибра.

владимир барданов, мытищинский стрелок, патроны
Коробки с патронами, которые нашли в доме Владимира Барданова/Все фото: Telegram-канал депутата Госдумы Александра Хинштейна
владимир барданов, мытищинский стрелок, сгоревшее оружие
Сгоревшее оружие, из которого отстреливался Барданов

В правоохранительных органах сообщают, что 61-летний Владимир Барданов ранее был судим за мошенничество, потом занимался бизнесом — владел парой охранных предприятий и автосервисом, которые были закрыты несколько лет назад. Тем не менее бывший предприниматель имел целый парк мотоциклов, несколько иномарок и даже небольшой зоопарк с дикими зверями. Барданов не сообщал участковому о перевозке оружия и наличии экзотических животных. У него жили два медведя без документов. В питомник хищников пока не перевозили.

Обстановка дома Владимира Барданова
Обстановка дома Владимира Барданова
Обстановка дома Владимира Барданова
Обстановка дома Владимира Барданова
Обстановка дома Владимира Барданова
Обстановка дома Владимира Барданова
Обстановка дома Владимира Барданова
Обстановка дома Владимира Барданова
Обстановка дома Владимира Барданова
Обстановка дома Владимира Барданова
Коробки с патронами в одной из спален/Все фото: Telegram-канал LifeShot
Коробки с патронами в одной из спален/Все фото: Telegram-канал LifeShot

Знакомая Барданова подтвердила, что у него в разное время жили на территории дикие животные, а также отметила, что он занимался благотворительностью. Женщина рассказала, что мужчина восстановил монастырь под Костромой и помогал православной гимназии.

Дочь и зять мужчины считали, что он был немного не в себе — закупал продукты и говорил, что, если что-нибудь случится, сможет жить автономно, не выходя из дома.