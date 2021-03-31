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Світ Стрілянина в Підмосков'ї

Позолота, ліпнина і цілий арсенал: опубліковані фото з дому "Митищинського стрілка" в Підмосков'ї

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Володимир Барданов, Митищинській стрілок
Фото: Соцсети | Володимир Барданов з дочкою

Після того, як протистояння Володимира Барданова і правоохоронців у підмосковних Вешках завершилося і чоловік загинув, журналісти проникли всередину будинку, де він тримав оборону.

30 березня російські правоохоронці цілий день намагалися знешкодити жителя підмосковного селища Вешки. Володимир Барданов відстрілювався і закидав поліцейських гранатами, а коли його будинок загорівся після потрапляння термобаричних снарядів — залишився всередині і загинув. Російські ЗМІ вже написали, що "подробиці смерті поки невідомі", тіло стрільця сильно обгоріло і буде проведена експертиза ДНК.

Зараз правоохоронці проводять огляд будинку Барданова, де він цілий день тримав оборону, і в Мережі стали зʼявлятися знімки арсеналу зброї та боєприпасів, що він зберігав, а також обстановки з лицарськими обладунками, ліпниною і позолоченими меблями.

Володимир Барданов, Митищинській стрілок, гранати
Гранати, які знайшли в будинку Володимира Барданова
Володимир Барданов, Митищинській стрілок, пістолети і боєприпаси
Зброя і боєприпаси, які знайшли в будинку Володимира Барданова

На знімках видно обгорілі зразки різної стрілецької зброї. Серед них автомати, гвинтівки і щось на вигляд нагадує кулемет. Поруч знаходиться безліч запасних ріжків і магазинів. А також кілька десятків коробок з патронами різного калібру.

Володимир Барданов, Митищинській стрілок, патрони
Коробки з патронами, які знайшли в будинку Володимира Барданова/Всі фото: Telegram-канал депутата Держдуми Олександра Хінштейна
Володимир Барданов, Митищинській стрілок, згоріла зброа
Згоріла зброя, з якої відстрілювався Барданов

У правоохоронних органах повідомляють, що 61-річний Володимир Барданов раніше був судимий за шахрайство, потім займався бізнесом — володів парою охоронних підприємств і автосервісом, які були закриті кілька років тому. Проте колишній підприємець мав цілий парк мотоциклів, кілька іномарок і навіть невеликий зоопарк з дикими звірами. Барданов не повідомляв дільничному про перевезення зброї і наявності екзотичних тварин. У нього жили два ведмеді без документів. В розплідник хижаків поки не перевозили.

Обстановка будинку Володимира Барданова
Обстановка будинку Володимира Барданова
Обстановка будинку Володимира Барданова
Обстановка будинку Володимира Барданова
Обстановка будинку Володимира Барданова
Обстановка будинку Володимира Барданова
Обстановка будинку Володимира Барданова
Обстановка будинку Володимира Барданова
Обстановка будинку Володимира Барданова
Обстановка будинку Володимира Барданова
Коробки з патронами в одній зі спалень/Всі фото: Telegram-канал LifeShot
Коробки з патронами в одній зі спалень/Всі фото: Telegram-канал LifeShot

Знайома Барданова підтвердила, що у нього в різний час жили на території дикі тварини, а також зазначила, що він займався благодійністю. Жінка розповіла, що чоловік відновив монастир під Костромою і допомагав православній гімназії.

Дочка і зять чоловіка вважали, що він був трохи не в собі — закуповував продукти і говорив, що, якщо щось трапиться, зможе жити автономно, не виходячи з дому.