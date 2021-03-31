Позолота, ліпнина і цілий арсенал: опубліковані фото з дому "Митищинського стрілка" в Підмосков'ї
Після того, як протистояння Володимира Барданова і правоохоронців у підмосковних Вешках завершилося і чоловік загинув, журналісти проникли всередину будинку, де він тримав оборону.
30 березня російські правоохоронці цілий день намагалися знешкодити жителя підмосковного селища Вешки. Володимир Барданов відстрілювався і закидав поліцейських гранатами, а коли його будинок загорівся після потрапляння термобаричних снарядів — залишився всередині і загинув. Російські ЗМІ вже написали, що "подробиці смерті поки невідомі", тіло стрільця сильно обгоріло і буде проведена експертиза ДНК.
Зараз правоохоронці проводять огляд будинку Барданова, де він цілий день тримав оборону, і в Мережі стали зʼявлятися знімки арсеналу зброї та боєприпасів, що він зберігав, а також обстановки з лицарськими обладунками, ліпниною і позолоченими меблями.
На знімках видно обгорілі зразки різної стрілецької зброї. Серед них автомати, гвинтівки і щось на вигляд нагадує кулемет. Поруч знаходиться безліч запасних ріжків і магазинів. А також кілька десятків коробок з патронами різного калібру.
У правоохоронних органах повідомляють, що 61-річний Володимир Барданов раніше був судимий за шахрайство, потім займався бізнесом — володів парою охоронних підприємств і автосервісом, які були закриті кілька років тому. Проте колишній підприємець мав цілий парк мотоциклів, кілька іномарок і навіть невеликий зоопарк з дикими звірами. Барданов не повідомляв дільничному про перевезення зброї і наявності екзотичних тварин. У нього жили два ведмеді без документів. В розплідник хижаків поки не перевозили.
Знайома Барданова підтвердила, що у нього в різний час жили на території дикі тварини, а також зазначила, що він займався благодійністю. Жінка розповіла, що чоловік відновив монастир під Костромою і допомагав православній гімназії.
Дочка і зять чоловіка вважали, що він був трохи не в собі — закуповував продукти і говорив, що, якщо щось трапиться, зможе жити автономно, не виходячи з дому.