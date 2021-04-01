В Грузии забросали яйцами отель, в котором остановился Познер, за его слова об Абхазии (видео)

Российский журналист прилетел в Тбилиси, чтобы отметить свое 87-летие. Ресторан, в котором проходило празднество, отключили от электросети и оштрафовали на 3 тыс. долларов за нарушение комендантского часа.

В Тбилиси прошла акция протеста перед зданием гостиницы Vinotel Boutique Hotel, где в среду вечером остановился известный российский журналист Владимир Познер. Протестующие требовали выдворить журналиста из страны, они забросали гостиницу яйцами, а также отключили подачу в здание электроэнергии.

Об этом сообщает Telegram-канал о Грузии Николая Левшица.

Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы 1 апреля отпраздновать свое 87-летие.

Поводом для протестов стало высказывание Познера о том, что он не верит, что Абхазия снова станет частью Грузии. В интервью грузинскому телеканалу "Имеди" Познер рассказал, что часто бывал в Абхазии еще в 1970-годах и видел, что отношения между грузинами и абхазцами были "ужасными".

"Драк было очень много при мне. Про абхазцев грузины говорили, что они чуть ли не слезли с деревьев, что они неполноценные. Я это очень хорошо помню. И никакой дружбы я не наблюдал", – цитирует Познера грузинское издание Сова.

Протестующие заявили, что визит Познера "неприемлем ни с моральной, ни с правовой точки зрения, а также с точки зрения соблюдения противопандемических норм".

"Мы не планируем расходиться и будем здесь до тех пор, пока те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут нашу страну. Пройдут непрерывные акции", – заявил лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили, сообщает РИА Новости.

На асфальте у отеля появилась большую надпись краской "Вон из Грузии!".

В то же время, МВД Грузии заявило, что Познер въехал в страну на законных основаниях, так как имеет гражданство США.

Как сообщает Медуза, после начала акции Познер и его гости под охраной полиции переехали в другой в отель. Однако протестующие тоже переместились туда, заявив, что намерены продолжить протест.

Также сообщается, что праздничный вечер по случаю Дня рождения Познера все же состоялся. В ресторане после начала комендантского часа присутствовало около 50 гостей. Инспекция труда Грузии оштрафовала это ресторан на 10 тысяч лари (3000$).

Как передает РИА Новости, Познер сообщил, что в настоящее время он находится под защитой полиции и ему ничего не угрожает. Он добавил, что планировал улететь из Тбилиси 3 апреля.

"Но на сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть и раньше", – сказал Познер.

Напомним, в 2019 году Владимира Познера внесли в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины" с целью посещения аннексированного Крыма, а также за "участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины" и "попытки легализации аннексии" Крыма.