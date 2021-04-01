У Грузії закидали яйцями готель, у якому зупинився Познер, за його слова про Абхазію (відео)

Російський журналіст прилетів у Тбілісі, щоб відзначити своє 87-річчя. Ресторан, у якому проходило свято, відключили від електромережі й оштрафували на 3 тис. доларів за порушення комендантської години.

У Тбілісі пройшла акція протесту перед будівлею готелю Vinotel Boutique Hotel, де в середу ввечері зупинився відомий російський журналіст Володимир Познер. Протестувальники вимагали видворити журналіста з країни, вони закидали готель яйцями, а також відключили подачу в будівлю електроенергії.

Про це повідомляє Telegram-канал про Грузію Миколи Левшіца.

Володимир Познер приїхав у Тбілісі, щоб 1 квітня відсвяткувати своє 87-річчя.

Приводом для протестів стало висловлювання Познера про те, що він не вірить, що Абхазія знову стане частиною Грузії. В інтерв'ю грузинському телеканалу "Імеді" Познер розповів, що часто бував в Абхазії ще в 1970-роках і бачив, що відносини між грузинами й абхазами були "жахливими".

"Бійок було дуже багато при мені. Про абхазів грузини говорили, що вони мало не злізли з дерев, що вони неповноцінні. Я це дуже добре пам'ятаю. І ніякої дружби я не спостерігав", — цитує Познера грузинське видання Сова.

Протестувальниик заявили, що візит Познера "неприйнятний ні з моральної, ні з правової точки зору, а також з точки зору дотримання протипандемічних норм".

"Ми не плануємо розходитися і будемо тут до тих пір, поки ті, хто не вважає Абхазію частиною Грузії, не покинуть нашу країну. Пройдуть безперервні акції", — заявив лідер опозиційної партії "Єдиний національний рух" Заал Удумашвілі, повідомляє РІА Новини.

На асфальті біля готелю з'явилася великий напис фарбою "Геть з Грузії!".

У той же час МВС Грузії заявило, що Познер в'їхав у країну на законних підставах, оскільки має громадянство США.

Як повідомляє Медуза, після початку акції Познер і його гості під охороною поліції переїхали в інший в готель. Однак протестувальники теж перемістилися туди, заявивши, що мають намір продовжити протест.

Також повідомляється, що святковий вечір з нагоди Дня народження Познера все ж відбувся. У ресторані після початку комендантської години були присутні близько 50 гостей. Інспекція праці Грузії оштрафувала цей ресторан на 10 тисяч ларі (3000 $).

Як передає РІА Новости, Познер повідомив, що наразі він під захистом поліції і йому нічого не загрожує. Він додав, що планував відлетіти з Тбілісі 3 квітня.

"Але на сьогодні я не знаю, коли ми полетимо, може бути і раніше", — сказав Познер.

Нагадаємо, що у 2019 році Володимира Познера внесли в базу сайту "Миротворець" за "свідоме порушення державного кордону України" з метою відвідування анексованого Криму, а також за "участь у пропагандистських заходах Росії проти України" і "спроби легалізації анексії" Криму.