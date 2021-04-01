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День рождения со штрафом, или Как Владимир Познер в Грузию летал

Дарья Бережная
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владимир познер, грузия, тбилиси
Фото: 1TV.GE | Владимир Познер покидает отель

Российский журналист прибыл в Тбилиси, чтобы 1 апреля отпраздновать свое 87-летие, однако его встретили акцией протеста и забросали яйцами.

Известный российский журналист Владимир Познер прибыл в Тбилиси в среду, 31 марта, в сопровождении четырех десятков друзей. Назад собирался отбыть 3 апреля, после того, как отпразднует день рождения. Однако оказалось, что в Грузии ему не рады. Или рады не все.

Собирался "говорить не о политике"

В Тбилиси журналист прилетел чартерным рейсом в сопровождении примерно 40 человек. Кто именно с ним прибыл – неизвестно. Некоторые Telegram-каналы сообщали, что в числе приглашенных на торжество к Познеру якобы был генеральный директор российского информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов. А организатором праздника названа жена российского бизнесмена Леонида Огарева Миранда Мирианашвили. Она уже прокомментировала то, что произошло, написав в соцсетях, что извинилась перед всеми, кого могла обидеть. Она написала пост в соцсети Facebook, в котором заявила, что не делала ничего "недостойного". "Я самозабвенно люблю свою страну, люблю свой народ. Даже тех, кто меня оскорбляет. Они не знают меня, но яростно оскорбляют и пытаются очернить меня, мою семью, гостей. Клянусь, это то, что я сейчас чувствую!", — написала Миранда.

Владимир Познер, Миранда Мирианашвили
Владимир Познер и Миранда Мирианашвили в 2019 году/Фото: Beautiful lifestyle magazine

Владимир Познер рассказал российским СМИ, что уже третий год отмечает день рождения в Тбилиси и приехал туда "говорить не о политике".

Все прибывшие остановились в Vinotel Boutique Hotel. Однако под зданием отеля была организована акция протеста. Протестовавшие заявили, что Познера не должны были допускать в страну, поскольку он, по их словам, не признает территориальную целостность Грузии (об этом — ниже).

Митингующие заявили также, что прибытие Познера неприемлемо с моральной и правовой точек зрения, а также нарушает противоэпидемические нормы. Часть участников возмутило то, что приезд совпал с 31 марта — днем рождения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии и с 30-й годовщиной референдума о восстановлении независимости страны. 

Гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской "Вон из Грузии". Кроме этого, демонстранты вызвали в Vinotel инспекцию труда, заявив, что Познер и его гости нарушили комендантский час, который введен в Грузии в связи с коронавирусом и действует с девяти часов вечера.

Осторожно, нецензурная лексика 18+

Плюс ко всему в гостинице отключили электричество, так что Познеру с гостями пришлось перебраться в другое место – отель Rooms. Впрочем, протестующие также сменили место проведения акции, так что отметить день рождения у Познера не получилось и там.

Осторожно, нецензурная лексика 18+

По словам Познера, он собирался отбыть из Тбилиси 3 апреля, однако улетел на два дня раньше – 1 апреля, в свой день рождения, в 8 утра.

самолет, владимир познер
Самолет, на котором улетел Владимир Познер с гостями

Припомнили старое

Главной причиной того, что Познера встретили так негостеприимно, стала его позиция по отношению к Абхазии. В 2017 году в интервью грузинскому телеканалу "Имеди" Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и сделал вывод, что отношения между грузинами и абхазцами были "ужасными".

"Драк было очень много при мне. Про абхазцев грузины говорили, что они чуть ли не слезли с деревьев, что они неполноценные. Я это очень хорошо помню. И никакой дружбы я не наблюдал", — цитировало Познера грузинское издание "Сова". Ведущего раскритиковали в Грузии. Сам он заявил, что сказал то, что думал.

"Эхо Кавказа" напомнило, что в 2010-м, спустя два года после войны в Грузии, Познер сказал: "Он (Саакашвили – ред.) ошибся. Американцы не помогли, и Россия ответила. Это было военное вторжение со стороны Грузии, в результате чего Грузия потеряла Абхазию навсегда. Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии".

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Здание отеля Rooms
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Гости Владимира Познера покидают отель
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Гости Владимира Познера покидают отель

Элене Хоштария, лидер оппозиционного движения "Дроа!" ("Настало время!"), обвинила в сложившейся ситуации власти Грузии и припомнила инцидент с членом Госдумы Сергеем Гавриловым, который произошел в 2019 году. После того, как его усадили в кресло спикера парламента Грузии, в Тбилиси произошли беспорядки, обернувшиеся разгоном акции спецназом.

"Любое нормальное государство в похожей ситуации, когда приехал представитель российской системы, который конкретно заявлял, что Абхазия не является и не будет частью Грузии, просто бы не впустило в страну. Мы это прошли с Гавриловым. Мы предупреждали власти. Теперь они сделали то же самое", — заявила Хоштария. И добавила, что пока Познер в Грузии " каждая минута будет для него моментом дискомфорта и проблем".

Реакция грузинских властей

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили назвал виновных в произошедшем. Он заявил, что в акции протеста приняли участие приверженцы оппозиционной партии "Единое национальное движение" и стоит за этим ее лидер, бывший президент Михаил Саакашвили.

"Цель самой деструктивной силы и ее лидера Саакашвили — саботаж и нанесение максимального урона Грузии, подрыв имиджа нашей страны", — заявил Гарибашвили.

Познер сделал тест на COVID-19 и прилетел с американским паспортом

В защиту Познера премьер заявил, что "Владимир Познер, который также является гражданином США, не нарушал Закон об оккупированных территориях. Он часто гостит в Грузии с паспортом США. Это был его очередной частный визит. В соответствии с постановлением правительства, у него и его окружения были так называемые Covid-паспорта – отрицательный ответ на PCR-тест. Следовательно, они въехали в страну в полном соответствии с законом".

При этом Познер и 31 его друг были оштрафованы на 2 тысячи лари каждый (примерно по 600 долларов) за несоблюдение норм изоляции. Оставшиеся 9 человек регуляций не нарушили.

Сам Познер штрафы отрицал, но в МВД Грузии показали квитанцию.

"В связи с высоким общественным интересом мы публикуем квитанцию об административном штрафе. Мы также хотим еще раз уточнить, что за нарушение правил изоляции и карантина сотрудниками департамента патрульной полиции 32 человека были оштрафованы в соответствии со статьей 42 Кодекса об административных правонарушениях. После этого они покинули страну", — говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

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Штрафная квитанция, выписанная Владимиру Познеру

О реакции на инцидент с Познером рассказал и владелец Vinotel Boutique Hotel Бено Кашакашвили.

"Для Владимира Познера такая встреча была неожиданной, у него была плохая реакция. Это была очень тяжелая ночь. Гости уехали и больше не приедут", — сказал Кашакашвили.

Но больше его расстроил штраф, наложенный на отель якобы из-за нарушения комендантского часа. Владелец отеля пояснил, что ресторан работал, потому что гости прибыли поздно.

Реакция российских властей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "в Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать".

Впрочем, надо отметить, что Владимир Познер является российским гражданином только на треть. У него три гражданства: Франции, США и РФ.

Для справки. В 2019-м Владимир Познер незаконно посетил временно оккупированный Россией Крым как глава жюри финала конкурса ТЭФИ-Капитал.