День народження зі штрафом, або Як Володимир Познер у Грузію літав

Російський журналіст прибув у Тбілісі, щоб 1 квітня відсвяткувати своє 87-річчя, проте його зустріли акцією протесту та закидали яйцями.

Відомий російський журналіст Володимир Познер прибув у Тбілісі в середу, 31 березня, у супроводі чотирьох десятків друзів. Назад збирався їхати 3 квітня, після того, як відсвяткує день народження. Однак виявилося, що в Грузії йому не раді. Або раді не всі.

Збирався "говорити не про політику"

У Тбілісі журналіст прилетів чартерним рейсом у супроводі майже 40 осіб. Хто саме з ним прибув — невідомо. Деякі Telegram-канали повідомляли, що серед запрошених на торжество до Познера нібито був генеральний директор російського інформаційного агентства ТАСС Сергій Михайлов. А організатором свята названа дружина російського бізнесмена Леоніда Огарьова Міранда Міріанашвілі. Вона вже прокоментувала те, що сталося, написавши в соцмережах, що вибачилася перед всіма, кого могла образити. Вона написала допис у соцмережі Facebook, в якому заявила, що не робила нічого "негідного". "Я самозабутньо люблю свою країну, люблю свій народ. Навіть тих, хто мене ображає. Вони не знають мене, але люто ображають і намагаються очорнити мене, мою сімʼю, гостей. Клянуся, це те, що я зараз відчуваю!", — написала Міранда.

[ + – ] Володимир Познер і Міранда Міріанашвілі в 2019 році/Фото: Beautiful lifestyle magazine

Володимир Познер розповів російським ЗМІ, що вже третій рік святкує день народження в Тбілісі й приїхав туди "говорити не про політику".

Всі прибулі зупинилися у Vinotel Boutique Hotel. Однак під будівлею готелю була організована акція протесту. Протестувальники заявили, що Познера не повинні були допускати в країну, оскільки він, за їхніми словами, не визнає територіальну цілісність Грузії (про це — нижче).

Мітингувальники заявили також, що прибуття Познера неприйнятне з моральної та правової точок зору, а також порушує протиепідемічні норми. Частину учасників обурило те, що приїзд збігся з 31 березня — днем народження першого президента Грузії Звіада Гамсахурдії і з 30-ми роковинами референдуму про відновлення незалежності країни.

Готель, в якому зупинився телеведучий, закидали яйцями, на асфальті біля будівлі готелю зʼявився напис червоною фарбою "Геть з Грузії". Крім цього, демонстранти викликали у Vinotel інспекцію праці, заявивши, що Познер і його гості порушили комендантську годину, яка введена в Грузії в звʼязку з коронавірусом і діє з девʼятої години вечора.

[ + – ] Обережно, нецензурна лексика 18+

Плюс до всього в готелі вимкнули електрику, тож Познеру з гостями довелося перебратися в інше місце — готель Rooms. Утім, учасники протесту також змінили місце проведення акції, тож відсвяткувати день народження у Познера не вийшло і там.

[ + – ] Обережно, нецензурна лексика 18+

За словами Познера, він збирався їхати з Тбілісі 3 квітня, однак полетів на два дні раніше — 1 квітня, у свій день народження, о 8 ранку.

[ + – ] Літак, на якому полетів Володимир Познер із гостями

Пригадали старе

Головною причиною того, що Познера зустріли так негостинно, стала його позиція щодо Абхазії. У 2017 році в інтервʼю грузинському телеканалу "Імеді" Познер розповів, що в 1970-х роках часто бував в Абхазії і зробив висновок, що відносини між грузинами й абхазами були "жахливими".

"Бійок було дуже багато при мені. Про абхазів грузини говорили, що вони мало не злізли з дерев, що вони неповноцінні. Я це дуже добре памʼятаю. І жодної дружби я не спостерігав", — цитувало Познера грузинське видання "Сова". Ведучого розкритикували в Грузії. Власне він заявив, що сказав те, що думав.

"Ехо Кавказу" нагадало, що в 2010-му, через два роки після війни в Грузії, Познер сказав: "Він (Саакашвілі — ред.) помилився. Американці не допомогли, і Росія відповіла. Це було військове вторгнення з боку Грузії, унаслідок чого Грузія втратила Абхазію назавжди. Більше Абхазія ніколи не буде частиною Грузії".

[ + – ] Будівля готелю Rooms

[ + – ] Гості Володимира Познера залишають готель

[ + – ] Гості Володимира Познера залишають готель

Елене Хоштарія, лідерка опозиційного руху "Дроа!" ("Настав час!"), звинуватила в ситуації, що склалася, владу Грузії і пригадала інцидент із членом Держдуми Сергієм Гавриловим, який стався в 2019 році. Після того, як його посадили в крісло спікера парламенту Грузії, у Тбілісі сталися заворушення, які обернулися розгоном акції спецназом.

"Будь-яка нормальна держава в схожій ситуації, коли приїхав представник російської системи, який конкретно заявляв, що Абхазія не є і не буде частиною Грузії, просто б не впустила в країну. Ми це пройшли з Гавриловим. Ми попереджали владу. Тепер вони зробили те ж саме", — заявила Хоштарія. І додала, що поки Познер у Грузії "кожна хвилина буде для нього моментом дискомфорту та проблем".

Реакція грузинської влади

Премʼєр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі назвав винних у події. Він заявив, що в акції протесту взяли участь прихильники опозиційної партії "Єдиний національний рух" і стоїть за цим її лідер, колишній президент Міхеіл Саакашвілі.

"Мета найдеструктивнішої сили і її лідера Саакашвілі — саботаж і нанесення максимальної шкоди Грузії, підрив іміджу нашої країни", — заявив Гарібашвілі.

Познер зробив тест на COVID-19 і прилетів з американським паспортом

На захист Познера премʼєр заявив, що "Володимир Познер, який також є громадянином США, не порушував Закон про окуповані території. Він часто гостює в Грузії з паспортом США. Це був його черговий приватний візит. Відповідно до постанови уряду, у нього та його оточення були так звані Covid-паспорти — негативна відповідь на PCR-тест. Отже, вони вʼїхали в країну в повній відповідності із законом".

При цьому Познер і 31 його друг були оштрафовані на 2 тисячі ларі кожен (приблизно по 600 доларів) за недотримання норм ізоляції. Решта 9 осіб регуляцій не порушили.

Власне Познер штрафи заперечував, але в МВС Грузії показали квитанцію.

"У звʼязку з високим суспільним інтересом ми публікуємо квитанцію про адміністративний штраф. Ми також хочемо ще раз уточнити, що за порушення правил ізоляції та карантину співробітниками департаменту патрульної поліції 32 людини були оштрафовані відповідно до статті 42 Кодексу про адміністративні правопорушення. Після цього вони покинули країну", — йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

[ + – ] Штрафна квитанція, виписана Володимиру Познеру

Про реакцію на інцидент із Познером розповів і власник Vinotel Boutique Hotel Бено Кашакашвілі.

"Для Володимира Познера така зустріч була несподіваною, у нього була погана реакція. Це була дуже важка ніч. Гості поїхали і більше не приїдуть", — сказав Кашакашвілі.

Але більше його засмутив штраф, накладений на готель нібито через порушення комендантської години. Власник готелю пояснив, що ресторан працював, тому що гості прибули пізно.

Реакція російської влади

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "в Грузії небезпечно для російських громадян. Туди просто небезпечно їздити, і це повинні росіяни чітко розуміти".

Утім, треба зазначити, що Володимир Познер є російським громадянином тільки на третину. У нього три громадянства: Франції, США і РФ.

Для довідки. У 2019-му Володимир Познер незаконно відвідав тимчасово окупований Росією Крим як глава журі фіналу конкурсу ТЕФІ-Капітал.