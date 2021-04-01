Парусник чуть не разбился о борт мега-яхты российского миллиардера Андрея Мельниченко

Инцидент произошел у берегов Испании, и на борту яхты россиянина осталась метровая царапина

У побережья испанского портового города Виго о борт огромной яхты российского миллиардера Андрея Мельниченко чуть не разбился парусник. Об этом пишет La Voz de Galicia.

Небольшой парусник со взрослыми и детьми на борту слишком близко подошел к мега-яхте Sailing Yacht A, после чего его несколько раз сильно ударило о борт. Капитану парусника не сразу удалось запустить мотор, так что его протащило до открытого люка, в который он уперся мачтой.

На видео, снятом очевидцами, слышно, как кричат дети, пока взрослые пытаются справиться с управлением.

После столкновения на борту яхты Мельниченко осталась царапина длиной в метр.

Впрочем, российские СМИ отмечают, что Sailing Yacht A, пришвартованная у испанского побережья уже несколько дней, стала местной достопримечательностью. И к ней каждый день подплывают десятки суден, чтобы рассмотреть ее поближе.

Мега-яхта Sailing Yacht A была построено на немецкой верфи Nobiskrug и спущена на воду в 2017 году. Длина яхты составляет превышает 142 м, предположительная цена — 400 миллионов евро. Sailing Yacht A входит в тройку самых длинных яхт российских миллиардеров по версии Forbes.

Ее спроектировал Филипп Старк, за оснастку и киль отвечала голландская судостроительная компания Dykstra Naval Architects, а британская Magma Structures построила 90-метровые мачты, которые по высоте обогнали Биг Бен. У парусника восемь палуб, а в корпусе установлено одно из самых больших гнутых стекол в мире — его площадь составляет почти 60 кв. м, а вес — около 2 тонн. Оно было создано для специальной комнаты, чтобы наблюдать за подводным миром.

Также на мега-яхте есть полноразмерный бассейн и вертолетная площадка. Для обслуживания судна требуется экипаж из 50 человек.

[ + – ] Андрей Мельниченко с женой, сербской моделью Александрой/Фото: REX

Уроженец Беларуси, 48-летний Андрей Мельниченко владеет еще одной яхтой, чуть поменьше, также спроектированной Филиппом Старком. Его состояние оценивают в 17 миллиардов долларов. Мельниченко принадлежит контрольный пакет акций производителя удобрений "Еврохим" и угольной энергетической компании СУЭК.