Вітрильник ледь не розбився об борт мега-яхти російського мільярдера Андрія Мельниченка

Інцидент стався біля берегів Іспанії, і на борту яхти росіянина залишилася метрова подряпина.

Біля узбережжя іспанського портового міста Віго об борт величезної яхти російського мільярдера Андрія Мельниченка ледь не розбився вітрильник. Про це пише La Voz de Galicia.

Невеликий вітрильник із дорослими і дітьми на борту занадто близько підійшов до мега-яхти Sailing Yacht A, після чого його кілька разів сильно вдарило об борт. Капітану вітрильника не відразу вдалося запустити мотор, тож його протягло до відкритого люка, в який він уперся щоглою.

На відео, знятому очевидцями, чутно, як кричать діти, поки дорослі намагаються впоратися з керуванням.

Після зіткнення на борту яхти Мельниченка залишилася подряпина довжиною в метр.

Утім, російські ЗМІ зазначають, що Sailing Yacht A, пришвартована біля іспанського узбережжя вже кілька днів, стала місцевою визначною пам'яткою. І до неї щодня підпливають десятки суден, щоб розглянути її ближче.

Мега-яхта Sailing Yacht A була побудована на німецькій верфі Nobiskrug і спущена на воду в 2017 році. Довжина яхти перевищує 142 м, приблизна ціна — 400 мільйонів євро. Sailing Yacht A входить в трійку найдовших яхт російських мільярдерів за версією Forbes.

Її спроектував Філіп Старк, за оснащення і кіль відповідала голландська суднобудівна компанія Dykstra Naval Architects, а британська Magma Structures побудувала 90-метрові щогли, які за висотою обігнали Біг Бен. У парусника вісім палуб, а в корпусі встановлене одне з найбільших гнутих стекол у світі — його площа становить майже 60 кв. м, а вага — майже 2 тонн. Воно було створено для спеціальної кімнати, щоб спостерігати за підводним світом.

Також на мега-яхті є повнорозмірний басейн і вертолітний майданчик. Для обслуговування судна потрібен екіпаж із 50 осіб.

[ + – ] Андрій Мельниченко з дружиною, сербської моделлю Олександрою/Фото: REX

Уродженець Білорусі, 48-річний Андрій Мельниченко володіє ще однією яхтою, трохи меншою, також спроектованою Філіпом Старком. Його статки оцінюють у 17 мільярдів доларів. Мельниченку належить контрольний пакет акцій виробника добрив "Єврохім" і вугільної енергетичної компанії СУЕК.