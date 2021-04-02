"Не был готов": Тони Блэр признался, что ему не нравилось быть премьер-министром Великобритании

Блэр занял высокий пост в 1997 году, однако сейчас признался, что у него не было опыта и все это казалось "безумием"

Тони Блэр, занимавший пост премьер-министра Великобритании с 1997 по 2007 гг., признался, что ему не нравилась эта работа из-за груза ответственности и того, что он был совершенно к ней не готов. Об этом пишет Daily Mail.

"Мне не нравилось быть премьер-министром, потому что это слишком отвественно", — признался Тони Блэр, который сейчас занимается своей компанией Multiverse Group Ltd. Компания предоставляет фирмам услуги профессионального обучения, и в январе ее оценили в 147 миллионов фунтов стерлингов. Также с 2010 года Блэр является советником владельца французской группы компаний LVMH Бернара Арно, а в 2011 году он консультировал по вопросам экономических реформ президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В 1997 году лейборист Блэр стал самым молодым премьер-министром в истории Великобритании с 1812 года и занимал этот пост рекордно долго, переизбираясь на выборах в 2001 и 2005 гг. Однако в своем недавнем интервью BBC Radio 4 он признался, что вступил в эту должность, не будучи к ней готовым.

Блэр провел аналогию с футболом и сказал, что это все равно, если бы тренером "Манчестер Юнайтед" сделали самого восторженного и преданного поклонника. "Большинство людей назвали бы это безумием", — отметил политик.

"Каждый день вы принимаете решения, и каждый день вы находитесь под пристальным вниманием, как и ваша семья", — рассказал Блэр. Однако в 2017 году он объявил, что возвращается в большую политику. "Brexit стал для меня прямой мотивацией более активно заниматься политикой. Нужно выполнять эту работу, и я буду это делать", — сказал он. При этом членом парламента он становиться не планирует.

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Также интервью ВВС дали и другие премьер-министры Великобритании. Так, Джеймс Кэмерон, который занимал этот пост с 2010 по 2016 гг. рассказал, что премьер-министр не так "всемогущ", как считают люди, далекие от политики. "На самом деле кабинет премьер-министра маленький и слабый по сравнению с другими госдепартаментами. Вы тратите слишком много времени, чтобы выяснить, что на самом деле делает правительство, а потом еще больше, чтобы это остановить", — рассказал Кэмерон и вспомнил, что очень ценил минуты покоя, когда он уходил на кухню в одиночестве и готовил себе бутерброд с сэром. По словам политика "это был лучшие момент за весь день".