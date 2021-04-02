"Не був готовий": Тоні Блер зізнався, що йому не подобалося бути прем'єр-міністром Великобританії

Блер обійняв високу посаду у 1997 році, проте зараз зізнався, що у нього не було досвіду і все це здавалося "божевіллям".

Тоні Блер, який займав пост прем'єр-міністра Великобританії з 1997 по 2007 рр, зізнався, що йому не подобалася ця робота через вантаж відповідальності і те, що він був абсолютно до неї не готовий. Про це пише Daily Mail.

"Мені не подобалося бути прем'єр-міністром, тому що це занадто відповідально", — зізнався Тоні Блер, який зараз займається своєю компанією Multiverse Group Ltd. Компанія надає фірмам послуги професійного навчання, і в січні її оцінили у 147 мільйонів фунтів стерлінгів. Також з 2010 року Блер є радником власника французької групи компаній LVMH Бернара Арно, а у 2011 році він консультував з питань економічних реформ президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

У 1997 році лейборист Блер став наймолодшим прем'єр-міністром в історії Великобританії з 1812 року і займав цей пост рекордно довго, перевибираючись на виборах у 2001 і 2005 рр. Однак у своєму недавньому інтерв'ю BBC Radio 4 він зізнався, що вступив на цю посаду, не будучи до неї готовим.

Блер провів аналогію з футболом і сказав, що це все одно, якби тренером "Манчестер Юнайтед" зробили найзахопленішого і відданого шанувальника. "Більшість людей назвали б це божевіллям", — зазначив політик.

"Кожен день ви приймаєте рішення, і кожен день ви перебуваєте під пильною увагою, як і ваша сім'я", — розповів Блер. Однак у 2017 році він оголосив, що повертається у велику політику. "Brexit став для мене прямою мотивацією активніше займатися політикою. Потрібно виконувати цю роботу, і я це робитиму", — сказав він. При цьому членом парламенту він ставати не планує.

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Також інтерв'ю ВВС дали і інші прем'єр-міністри Великобританії. Так, Джеймс Кемерон, який займав цей пост з 2010 по 2016 рр. розповів, що прем'єр-міністр не такий "всемогутній", як вважають люди, далекі від політики. "Насправді кабінет прем'єр-міністра маленький і слабкий порівняно з іншими держдепартаментами. Ви витрачаєте занадто багато часу, щоб з'ясувати, що насправді робить уряд, а потім ще більше, щоб це зупинити", — розповів Кемерон і згадав, що дуже цінував хвилини спокою, коли він йшов на кухню на самоті і готував собі бутерброд з сиром. За словами політика "це був кращий момент за весь день".