Кабинет Стивена Хокинга станет экспонатом в научном музее, а его работы отправят в библиотеку Кембриджа

В экспозицию лондонского Музея науки отправят личные вещи Хокинга: его инвалидную коляску, безделушки и письма, подписанные отпечатком пальца

Наследие известного физика-теоретика Стивена Хокинга наконец обретет постоянный дом. Лондонский Музей науки и библиотека университета Кембридж достигли договоренности и поделили вещи ученого. Об этом пишет Daily Mail.

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Так, все документы Хокинга – личные и научные работы, останутся в Кембридже, где их оцифруют и добавят в библиотеку университета.

В архив ученого включили более 10 тысяч страниц документов. Среди них детские письма Хокинга, его основные работы, сценарии "Вселенной Стивена Хокинга", "Секретных материалов". Сохранили также сюжет для эпизода мультсериала "Симпсоны" 1999 года, в котором физик изучает теорию Гомера о пончиковой вселенной.

[ + – ] Сценарий "Секретных материалов" [ + – ] Сценарий "Симпсонов"

"Замечательно, что историки науки могут получить представление о том, как Стивен думал о проблемах пространства-времени", — заявил профессор Пол Шеллард, который работал с покойным физиком.

Дети Хокинга, Тим, Роберт и Люси уже заявили, что полностью приветствуют решение университета сохранить бумаги его отца и надеются, что его работы будут популярны среди студентов и преподавателей.

[ + – ] Письмо Стивена Хокинга его отцу [ + – ] Письмо Хокингу от Хиллари Клинтон

"Мы очень рады, что эти два важных учреждения сохранят дело жизни нашего отца на благо будущих поколений и сделают его наследие доступным для самой широкой аудитории. Наш отец твердо верил, что у каждого должна быть возможность заниматься наукой, поэтому он был бы рад, что его наследие будет сохранено в Музее науки и Библиотеке Кембриджского университета", — отметили дети Хокинга.

Надо отметить, что в 2017 году в библиотеке Кембриджа уже делали цифровую копию диссертации Стивена Хокинга 1965 года, однако, когда она оказалась в открытом доступе, то сайт библиотеки не выдержал наплыва посетителей и завис на несколько часов.

А что касается личных вещей ученого, его кресел, синтезаторов речи, наград, безделушек и портретов, то они станут частью экспозиции в Музее науки, которая откроется в следующем году.

[ + – ] Снимок актеров "Звездного пути" с автографами [ + – ] Фигурка Хокинга из Симпсонов

"Сохранив кабинет Стивена и его историческое содержание, мы дадим возможность будущим поколениям погрузиться в мир самого известного физика-теоретика. Профессор Хокинг бросил вызов законам медицины, чтобы переписать законы физики и затронуть сердца миллионов людей", — сказал директор научного отделения музея сэр Ян Блатчфорд.

Стивен Хокинг родился в Оксфорде в 1942 году, в 20 лет окончил Оксфордский университет со степенью бакалавра по математике и физике. В 1966 году получил докторскую степень по философии в колледже Тринити-холл при Кембриджском университете.

[ + – ] Кабинет Стивена Хокинга в Кембридже [ + – ] Портрет Стивена Хокинга

В 1963 году, у Хокинга диагностировали боковой амиотрофический склероз; врачи прогнозировали, что ученый проживет еще пару лет. Болезнь, однако, прогрессировала медленнее ожидаемого, поэтому инвалидной коляской Хокинг стал пользоваться только в конце 60-х годов.

Хокинг занимал кабинет на факультете прикладной математики и теоретической физики Кембриджского университета с 2002 года и до самой своей смерти.

Выдающийся ученый скончался в 2018 году, ему было 76 лет. Он похоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с сэром Исааком Ньютоном.

[ + – ] Похороны Стивена Хокинга

Сферой научного интереса Хокинга было изучение черных дыр и теории относительности. Он написал множество научных работ. Одной из самых известных является "Краткая история времени".