Кабінет Стівена Хокінга стане експонатом у науковому музеї, а його роботи відправлять в бібліотеку Кембриджа

До експозиції лондонського Музею науки відправлять особисті речі Хокінга: його інвалідний візок, дрібнички і листи, підписані відбитком пальця.

Спадщина відомого фізика-теоретика Стівена Хокінга нарешті знайде постійний будинок. Лондонський Музей науки і бібліотека університету Кембридж досягли домовленості і поділили речі вченого. Про це пише Daily Mail.

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Так, всі документи Хокінга — особисті та наукові роботи, залишаться в Кембриджі, де їх оцифрують і додадуть в бібліотеку університету.

До архіву вченого включили понад 10 тисяч сторінок документів. Серед них дитячі листи Хокінга, його основні роботи, сценарії "Всесвіту Стівена Хокінга", "Секретних матеріалів". Зберегли також сюжет для епізоду мультсеріалу "Сімпсони" 1999 року, в якому фізик вивчає теорію Гомера про пончиковий всесвіт.

[ + – ] Сценарій "Секретних матеріалів" [ + – ] Сценарій "Сімпсонів"

"Чудово, що історики науки можуть отримати уявлення про те, як Стівен думав над проблемами простору-часу", — заявив професор Пол Шеллард, який працював з покійним фізиком.

Діти Хокінга, Тім, Роберт і Люсі вже заявили, що повністю вітають рішення університету зберегти папери їх батька і сподіваються, що його роботи будуть популярні серед студентів і викладачів.

[ + – ] Лист Стівена Хокінга його батькові [ + – ] Лист Хокінгу від Хілларі Клінтон

"Ми дуже раді, що ці дві важливі установи збережуть справу життя нашого батька на благо майбутніх поколінь і зроблять його спадщину доступною для найширшої аудиторії. Наш батько твердо вірив, що у кожного повинна бути можливість займатися наукою, тому він був би радий, що його спадщина буде збереженою в Музеї науки та Бібліотеці Кембриджського університету", — зазначили діти Хокінга.

Варто зазначити, що у 2017 році в бібліотеці Кембриджа вже робили цифрову копію дисертації Стівена Хокінга 1965 року народження, однак, коли вона опинилася у відкритому доступі, то сайт бібліотеки не витримав напливу відвідувачів і завис на кілька годин.

А що стосується особистих речей вченого, його крісел, синтезаторів мови, нагород, дрібничок і портретів, то вони стануть частиною експозиції в Музеї науки, яка відкриється наступного року.

[ + – ] Знімок акторів "Зоряного шляху" з автографами [ + – ] Фігурка Хокінга з Сімпсонів

"Зберігши кабінет Стівена та його історичний зміст, ми дамо можливість майбутнім поколінням зануритися у світ найвідомішого фізика-теоретика. Професор Хокінг кинув виклик законам медицини, щоб переписати закони фізики і торкнутися серця мільйонів людей", — сказав директор наукового відділу музею сер Ян Блатчфорд .

Стівен Хокінг народився в Оксфорді у 1942 році, в 20 років закінчив Оксфордський університет зі ступенем бакалавра з математики та фізики. У 1966 році отримав докторський ступінь з філософії в коледжі Трініті-хол при Кембриджському університеті.

[ + – ] Кабінет Стівена Хокінга в Кембриджі [ + – ] Портрет Стівена Хокінга

У 1963 році, у Хокінга діагностували бічний аміотрофічний склероз; лікарі прогнозували, що вчений проживе ще кілька років. Хвороба, однак, прогресувала повільніше очікуваного, тому інвалідним візком Хокінг став користуватися тільки в кінці 60-х років.

Хокінг займав кабінет на факультеті прикладної математики і теоретичної фізики Кембриджського університету з 2002 року і до самої своєї смерті.

Видатний вчений помер у 2018 році, йому було 76 років. Він похований у Вестмінстерському абатстві поруч з сером Ісааком Ньютоном.

[ + – ] Похорон Стівена Хокінга

Сферою наукового інтересу Хокінга було вивчення чорних дір і теорії відносності. Він написав безліч наукових робіт. Однією з найвідоміших є "Коротка історія часу".