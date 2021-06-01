Испанцы-учителя пришли на работу в юбках, протестуя против исключения ученика из школы (видео)

Тиктокера Микеля Гомеса выгнали из школы за то, что он пришел на учебу в женской одежде, чтобы продемонстрировать гендерное равенство.

Мужчины-учителя в Испании начали ходить в школу в юбках после того, как год назад 15-летнего школьника исключили из учебного заведения. Об этом сообщает New York Post.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Речь идет о мальчике по имени Микель Гомес, который желал продемонстрировать гендерное равенство. Он пришел на учебу в юбке, после чего его выгнали из школы и заставили ходить к психологу.

В знак протеста против этого педагоги организовали протест – #ClothesHaveNoGender (у одежды нет пола). Хосе Пиньяс – учитель математики в одной из школ – также впоследствии пришел на работу в юбке и заявил, что два десятилетия назад его тоже преследовали из-за его сексуальной ориентации в школе.

"Многие учителя тогда смотрели на это сквозь пальцы. Я хочу присоединиться к делу ученика Микеля, которого исключили и отправили к психологу из-за того, что он пришел на занятия в юбке", – прокомментировал свой поступок Пиньяс.

Ко флешмобу присоединились еще двое учителей – 37-летний Мануэль Ортега и 36-летний Борха Велукес. Они преподают в начальной школе Virgen de Sacedón в Вальядолиде, и, как пишут журналисты, их решение было обосновано тем, что в этой школе из-за гомофобии затравили одного из учеников.

Также известно, что после отчисления Микеля Гомеса, ученики многих школ ходили на учебу в юбках, чтобы привлечь внимание к проблемам толерантности. Также в некоторых учебных заведениях после этого случая начали преподавать курс по гендерному равенству.

Следует отметить, что Микель Гомес является TikTok-блогером, на его страницу подписаны более 350 тысяч человек, а видео набирают десятки и сотни тысяч просмотров. В некоторых видео парень также появляется в юбке. Всего его публикации набрали более 20 миллионов лайков.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон учредил должность спецпосланника по правам ЛГБТ. Одна из задач нового чиновника – подготовка ко всемирной конференции по вопросам равноправия, которая состоится в 2022 году в Лондоне.

Напомним, Фокус анализировал, с чем сталкиваются представители ЛГБТ в Украине.

Из-за высказываний писательницы Джоан Роулинг о трансгендерах организаторы книжного фестиваля Booktown в Новой Зеландии решили не включать в программу мероприятия викторину по серии книг о Гарри Поттере.