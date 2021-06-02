"Сицилийский мясник": в Италии на свободу выпустили мафиози, причастного к убийству 120 человек

Джованни Бруска признался в причастности к десяткам убийств. Даже рассказал, как замучил и растворил в кислоте 11-летнего ребенка

В Италии из тюрьмы выпустили мафиози из сицилийской преступной группировки "Коза Ностра". Джованни Бруска признался в причастности к убийствам более ста человек. Об этом пишет Fox News.

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Джованни, которого также прозвали "Сицилийский мясник" и "Свинья", в 1996 году согласился сотрудничать со следствием. Ему грозило пожизненное заключение, однако когда он сдал своих подельников, сообщил имена мафиозных лидеров и рассказал подробности о 120 убийствах, то его приговорили к 25-летнему сроку. Который и завершился на днях.

Власти города Палермо и обычные итальянцы обеспокоены этим фактом, родственники жертв Джованни обратились в правоохранительные органы с требованием пересмотреть приговор для "Мясника".

"Давайте не будем забывать, что он предоставил сведения о взрыве на Сицилии и в Италии, а также рассказал следствию важную информацию по нескольким серьезным преступлениям, совершенным "Коза Ностра" в 1980-1990-х годах", – ответил прокурор на претензии горожан.

[ + – ] Взорванная машина Джованни Фальконе неподалеку от Палермо

В течение четырех лет итальянская полиция будет совершать дистанционный надзор за Джованни для предупреждения возможных преступлений и сотрудничества с мафией.

"Мясника" поймали после резонансного преступления в пригороде Палермо на Сицилии. 23 мая 1992 года мафия с помощью пяти тонн тротила взорвала 100 метров дороги и бронированный автомобиль, в котором вместе с женой находился Джованни Фальконе, городской управляющий, известный своей активной борьбой против итальянской мафии. Кроме Джованни с супругой погибли три его телохранителя.

Преступление вызвало стихийный резонанс в обществе и привело к полномасштабным операциям по войне с преступными группировками в Италии.

[ + – ] Джованни Бруска в зале суда

"По прошествии 20 с лишним лет лет мы все еще не знаем всей правды об этом убийстве, а Джованни Бруска, человек, разрушивший мою семью, теперь на свободе", — рассказала газете Republicca Тина Монтинаро, жена одного из убитых телохранителей.

[ + – ] Фото похищенного Джузеппе Ди Маттео

Также Бруска признался в том, что похитил 11-летнего Джузеппе Ди Маттео, сына мафиози из конкурирующей группировки. Мальчика замучили до смерти, задушили и растворили его тело в кислоте, чтобы семье нечего было хоронить.