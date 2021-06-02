"Сицилійський м'ясник": в Італії на свободу випустили мафіозі, причетного до вбивства 120 осіб

Джованні Бруска зізнався в причетності до десятків убивств. Навіть розповів, як замучив і розчинив у кислоті 11-річну дитину.

В Італії з в'язниці випустили мафіозі із сицилійської злочинного угрупування "Коза Ностра". Джованні Бруска зізнався в причетності до вбивств більше ста осіб. Про це пише Fox News.

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Джованні, якого також прозвали "Сицилійський м'ясник" і "Свиня", в 1996 році погодився співпрацювати зі слідством. Йому загрожувало довічне ув'язнення, проте коли він здав своїх подільників, повідомив імена мафіозних лідерів і розповів подробиці про 120 вбивств, то його засудили до 25-річного терміну. Який і завершився днями.

Влада міста Палермо та звичайні італійці занепокоєні цим фактом, родичі жертв Джованні звернулися в правоохоронні органи з вимогою переглянути вирок для "М'ясника".

"Давайте не будемо забувати, що він надав відомості про вибух на Сицилії та в Італії, а також розповів слідству важливу інформацію з декількох серйозних злочинів, скоєних "Коза Ностра" в 1980-1990-х роках", — відповів прокурор на претензії містян.

[ + – ] Підірвана машина Джованні Фальконе неподалік від Палермо

Протягом чотирьох років італійська поліція здійснюватиме дистанційний нагляд за Джованні для попередження можливих злочинів та співпраці з мафією.

"М'ясника" зловили після резонансного злочину в передмісті Палермо на Сицилії. 23 травня 1992 року мафія за допомогою п'яти тонн тротилу підірвала 100 метрів дороги і броньований автомобіль, в якому разом із дружиною перебував Джованні Фальконе, міський керівник, відомий своєю активною боротьбою проти італійської мафії. Крім Джованні з дружиною загинули три його охоронці.

Злочин викликав стихійний резонанс у суспільстві та призвів до повномасштабних операцій щодо війни зі злочинними угрупуваннями в Італії.

[ + – ] Джованні Бруска в залі суду

"Після 20 з гаком років ми все ще не знаємо всієї правди про це вбивство, а Джованні Бруска, людина, яка зруйнувала мою сім'ю, тепер на свободі", — розповіла газеті Republicca Тіна Монтінаро, дружина одного з убитих охоронців.

[ + – ] Фото викраденого Джузеппе Ді Маттео

Також Бруска зізнався в тому, що викрав 11-річного Джузеппе Ді Маттео, сина мафіозі з угрупуванням, що конкурує. Хлопчика замучили до смерті, задушили і розчинили його тіло в кислоті, щоб сім'ї не було чого ховати.