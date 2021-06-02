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"Сицилійський м'ясник": в Італії на свободу випустили мафіозі, причетного до вбивства 120 осіб

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Джованні бруска, мафіозі, коза ностра
Фото: La Repubblica | Затримання Джованні Бруска

Джованні Бруска зізнався в причетності до десятків убивств. Навіть розповів, як замучив і розчинив у кислоті 11-річну дитину.

В Італії з в'язниці випустили мафіозі із сицилійської злочинного угрупування "Коза Ностра". Джованні Бруска зізнався в причетності до вбивств більше ста осіб. Про це пише Fox News.

Джованні, якого також прозвали "Сицилійський м'ясник" і "Свиня", в 1996 році погодився співпрацювати зі слідством. Йому загрожувало довічне ув'язнення, проте коли він здав своїх подільників, повідомив імена мафіозних лідерів і розповів подробиці про 120 вбивств, то його засудили до 25-річного терміну. Який і завершився днями.

Влада міста Палермо та звичайні італійці занепокоєні цим фактом, родичі жертв Джованні звернулися в правоохоронні органи з вимогою переглянути вирок для "М'ясника".

"Давайте не будемо забувати, що він надав відомості про вибух на Сицилії та в Італії, а також розповів слідству важливу інформацію з декількох серйозних злочинів, скоєних "Коза Ностра" в 1980-1990-х роках", — відповів прокурор на претензії містян.

Джованні Фальконе, вибух, палермо
Підірвана машина Джованні Фальконе неподалік від Палермо

Протягом чотирьох років італійська поліція здійснюватиме дистанційний нагляд за Джованні для попередження можливих злочинів та співпраці з мафією.

"М'ясника" зловили після резонансного злочину в передмісті Палермо на Сицилії. 23 травня 1992 року мафія за допомогою п'яти тонн тротилу підірвала 100 метрів дороги і броньований автомобіль, в якому разом із дружиною перебував Джованні Фальконе, міський керівник, відомий своєю активною боротьбою проти італійської мафії. Крім Джованні з дружиною загинули три його охоронці.

Злочин викликав стихійний резонанс у суспільстві та призвів до повномасштабних операцій щодо війни зі злочинними угрупуваннями в Італії.

Джованні бруска, сицилійський м'ясник
Джованні Бруска в залі суду

"Після 20 з гаком років ми все ще не знаємо всієї правди про це вбивство, а Джованні Бруска, людина, яка зруйнувала мою сім'ю, тепер на свободі", — розповіла газеті Republicca Тіна Монтінаро, дружина одного з убитих охоронців.

викрадений хлопчик, Джузеппе Ді Маттео
Фото викраденого Джузеппе Ді Маттео

Також Бруска зізнався в тому, що викрав 11-річного Джузеппе Ді Маттео, сина мафіозі з угрупуванням, що конкурує. Хлопчика замучили до смерті, задушили і розчинили його тіло в кислоті, щоб сім'ї не було чого ховати.