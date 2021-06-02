В Китае стадо слонов вырвалось из заповедника и уже месяц блуждает по провинции Юньнань

Сейчас в стаде 15 слонов. За время прогулки два слона вернулись в заповедник, и одна из самок родила детеныша.

16 апреля 16 слонов вырвались из заповедника Сишуанбаньна Дай на юге Китая и отправились на прогулку, которая продолжается до сих пор. За это время они уже прошли 482 километра и разорили несколько полей. Два слона вернулись в заповедник, а одна из самок родила малыша, так что теперь по югу Китая гуляют 15 неуправляемых слонов. Об этом пишет Xinhua.

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Сейчас животные находятся в паре километров от города Юйси в провинции Куньмин, где проживают 7 миллионов человек, так что местные власти всеми силами пытаются отвлечь слонов и направить их в другую сторону.

Эксперты не знают, что спровоцировало слоновью миграцию, но подозревают, что во всем виноват "неопытный самец-вожак", который и завел стадо так далеко.

Фото: Xinhua

[ + – ] Слоны на прогулке по югу Китая Фото: Xinhua

Слонам ничего не грозит, они являются охраняемым видом, так что сотрудники службы охраны дикой природы пытаются самыми мирными способами отправить слонов обратно в заповедник. Занимаются этим 360 правоохранителей, которые задействовали 76 автомобилей и девять дронов.

Они уже разбросали 18 тонн кукурузы и ананасов, — любимого лакомства слонов, — заманивая их назад, и расставили стратегические баррикады на дорогах, пытаясь увести их подальше от населенных пунктов.

[ + – ] Заграждение из грузовиков на пути слонов Фото: Xinhua

Однако слоны пока вполне комфортно себя чувствуют, и возвращаться не хотят. Они уже прошли мимо нескольких деревень, совершая набеги на сараи и разоряя поля. Селяне заявляют, что они причинили ущерб на миллион долларов. На прошлой неделе слоны вышли на улицы города под названием Эшань, недалеко от Юйси, и бродили там шесть часов, пока местные жители сидели по домам. Слоны врывались в сараи, ели из мусорных баков и протоптали себе путь через поля.

Наблюдатели сообщают, что сейчас стадо состоит из шести взрослых самок, трех взрослых самцов, трех подростков и троих малышей, чей пол неизвестен.

"Миграция азиатских слонов — обычное дело, но обычно это происходит между несколькими местообитаниями в определенной области. Они очень редко перемещаются на такое расстояние на север. Мы не можем сказать, куда они идут. Все, что мы можем сделать – это наблюдать и заблаговременно предупреждать местных жителей", — рассказал Чэнь Минъен, эксперт по азиатским слонам из Университета Юньнань.