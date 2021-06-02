У Китаї стадо слонів вирвалося із заповідника і вже місяць блукає в провінції Юньнань

Зараз у стаді 15 слонів. За час прогулянки два слони повернулися в заповідник, й одна із самок народила дитинча.

16 квітня 16 слонів вирвалися із заповідника Сишуанбаньна Дай на півдні Китаю і вирушили на прогулянку, яка триває досі. За цей час вони вже пройшли 482 кілометри і розорили кілька полів. Два слони повернулися в заповідник, а одна із самок народила малюка, тож тепер півднем Китаю гуляють 15 некерованих слонів. Про це пише Xinhua.

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Зараз тварини знаходяться в декількох кілометрах від міста Юйсі в провінції Куньмін, де проживають 7 мільйонів осіб, тож місцева влада всіма силами намагається відволікти слонів і спрямувати їх в іншу сторону.

Експерти не знають, що спровокувало слонячу міграцію, але підозрюють, що у всьому винен "недосвідчений самець-ватажок", який і завів стадо так далеко.

Фото: Xinhua

[ + – ] Слони на прогулянці на півдню Китаю Фото: Xinhua

Слонам нічого не загрожує, вони є охоронюваним видом, тож співробітники служби охорони дикої природи намагаються найбільш мирними способами відправити слонів назад у заповідник. Займаються цим 360 правоохоронців, які задіяли 76 автомобілів і 9 дронів.

Вони вже розкидали 18 тонн кукурудзи й ананасів, — улюблених ласощів слонів, — заманюючи їх назад, і розставили стратегічні барикади на дорогах, намагаючись відвести їх подалі від населених пунктів.

[ + – ] Загородження з вантажівок на шляху слонів Фото: Xinhua

Однак слони поки цілком комфортно почуваються, і повертатися не хочуть. Вони вже пройшли повз кількох сіл, роблячи набіги на сараї і плюндруючи поля. Селяни заявляють, що вони заподіяли шкоду на мільйон доларів. Минулого тижня слони вийшли на вулиці міста під назвою Ешанне, недалеко від Юйсі, і бродили там шість годин, поки місцеві жителі сиділи по домівках. Слони вривалися в сараї, їли зі сміттєвих баків і протоптали собі шлях через поля.

Спостерігачі повідомляють, що зараз стадо складається із шести дорослих самок, трьох дорослих самців, трьох підлітків і трьох дітей, чия стать невідома.

"Міграція азіатських слонів — звичайна справа, але зазвичай це відбувається між декількома місцерозташуваннями в певній області. Вони дуже рідко переміщаються на таку відстань на північ. Ми не можемо сказати, куди вони йдуть. Все, що ми можемо зробити — це спостерігати і завчасно попереджати місцевих жителів", — розповів Чень Мін'єн, експерт з азіатських слонів з Університету Юньнань.