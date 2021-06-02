Черный и без запаха: в Испании изъяли почти тонну кокаина, замаскированного под древесный уголь

862 килограмма кокаина, который не учуяли собаки-ищейки, нашли в результате совместной операции португальских и испанских правоохранителей

Трех человек арестовали после того, как в португальском порту нашли почти тонну кокаина, спрятанного в контейнерах с древесным углем. Об этом пишет The Guardian.

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Примечательно, но кокаин был изготовлен особым способом, так, что его не смогли учуять собаки-ищейки.

30 мешков с "кокаиновым углем" были спрятаны среди 1364 мешков с настоящим углем.

"Наркотик стал почти невозможно обнаружить. Потому что его форма, цвет и консистенция стали напоминать уголь. К тому же был устранен характерный запах кокаина, так что собаки не смогли его унюхать", — сказано в заявлении испанских полицейских.

Расследование цепи поставок наркотика в Европу через Испанию и Португалию было начато еще год назад. Когда правоохранители заметили, что одна торговая компания использовала различные подставные организации для импорта товаров, которые не соответствовали их предполагаемым бизнес-операциям.

Фото: Policía Nacional

Расследование привело полицию к известному бакскому наркоторговцу, который ранее уже задерживался и провел 11 месяцев в боливийской тюрьме.

Считается, что "кокаиновый уголь" должны были отвезти на север Испании, где бы его привели в товарный вид и начали продавать на улицах.