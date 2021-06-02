Чорний і без запаху: в Іспанії вилучили майже тонну кокаїну, замаскованого під деревне вугілля

862 кілограми кокаїну, які не відчули собаки-шукачі, знайшли внаслідок спільної операції португальських та іспанських правоохоронців.

Трьох осіб заарештували після того, як у португальському порту знайшли майже тонну кокаїну, захованого в контейнерах із деревним вугіллям. Про це пише The Guardian.

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Варто зазначити, що кокаїн був виготовлений особливим способом, так, що його не змогли відчути собаки-шукачі.

30 мішків із "кокаїновим вугіллям" були заховані серед 1 364 мішків із цим вугіллям.

"Наркотик майже неможливо виявити. Тому що його форма, колір і консистенція почали нагадувати вугілля. До того ж був усунутий характерний запах кокаїну, тож собаки не змогли його понюхати", — сказано в заяві іспанських поліцейських.

Розслідування ланцюга поставок наркотику в Європу через Іспанію та Португалію було розпочате ще рік тому. Коли правоохоронці помітили, що одна торгова компанія використовувала різні підставні організації для імпорту товарів, які не відповідали їхнім передбачуваним бізнес-операціям.

Фото: Policía Nacional

Розслідування привело поліцію до відомого бакского наркоторговця, який раніше вже затримувався і провів 11 місяців у болівійській в'язниці.

Вважається, що "кокаїнове вугілля" повинні були відвезти на північ Іспанії, де б його привели в товарний вигляд і почали продавати на вулицях.