Из парламента Танзании выгнали даму-депутата из-за "слишком узких брюк"

На наряд Кондестеру Сичвале пожаловался ее коллега-депутат

В парламенте Танзании произошел скандал прямо на заседании. Один из депутатов правящей партии страны пожаловался, что брюки Кондестеру Сичвале из одной с ним партии "слишком узкие". Так что спикер выгнал ее из зала заседаний. Об этом пишет BBC.

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Инцидент произошел во время дебатов, в которых принимали участие госпожа Сичвале и ее однопартиец Хусейн Амар. Амар обратился к спикеру Джоба Нгудаи с просьбой дать совет по поводу "скромной одежды".

[ + – ] Кондестеру Сичвале в зале заседаний Фото: Twitter Louis Jadwong

Когда тот поинтересовался, что депутат имеет в виду, то он указал на Сичвале и заявил, что хоть она и одета в блузу, но ее брюки слишком обтягивающие. "Парламент – зеркало общества, а некоторые из женщин носят такую одежду и являются законодателями. Какой пример они подают людям?", — спросил Амар.

Спикер возмущение депутата поддержал и посоветовал Сичвале "нормально одеться, а потом присоединиться к нам снова". Ее вывели из зала и неизвестно, вернулась ли она на заседание.

Инцидент уже вызвал бурю возмущения среди женщин-депутатов и в соцсетях. Решение спикера назвали "несправедливым" и потребовали от него извинений.

[ + – ] Кондестеру Сичвале и ее "возмутительный наряд" Фото: Twitter Louis Jadwong

"Лицемеры, сосредоточьтесь на таких важных вещах, как управление страной!", — написали пользователи в соцсетях.

Впрочем, спикер на критику не отреагировал и уже заявил, что это не первая полученная им жалоба на форму одежды женщин-депутатов и попросил парламентскую службу безопасности заняться этим вопросом. Он процитировал парламентские правила, которые разрешают женщинам носить брюки, но отметил, что одежда не должна быть облегающей.