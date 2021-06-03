Из парламента Танзании выгнали даму-депутата из-за "слишком узких брюк"
На наряд Кондестеру Сичвале пожаловался ее коллега-депутат
В парламенте Танзании произошел скандал прямо на заседании. Один из депутатов правящей партии страны пожаловался, что брюки Кондестеру Сичвале из одной с ним партии "слишком узкие". Так что спикер выгнал ее из зала заседаний. Об этом пишет BBC.
Инцидент произошел во время дебатов, в которых принимали участие госпожа Сичвале и ее однопартиец Хусейн Амар. Амар обратился к спикеру Джоба Нгудаи с просьбой дать совет по поводу "скромной одежды".
Когда тот поинтересовался, что депутат имеет в виду, то он указал на Сичвале и заявил, что хоть она и одета в блузу, но ее брюки слишком обтягивающие. "Парламент – зеркало общества, а некоторые из женщин носят такую одежду и являются законодателями. Какой пример они подают людям?", — спросил Амар.
Спикер возмущение депутата поддержал и посоветовал Сичвале "нормально одеться, а потом присоединиться к нам снова". Ее вывели из зала и неизвестно, вернулась ли она на заседание.
Инцидент уже вызвал бурю возмущения среди женщин-депутатов и в соцсетях. Решение спикера назвали "несправедливым" и потребовали от него извинений.
"Лицемеры, сосредоточьтесь на таких важных вещах, как управление страной!", — написали пользователи в соцсетях.
Впрочем, спикер на критику не отреагировал и уже заявил, что это не первая полученная им жалоба на форму одежды женщин-депутатов и попросил парламентскую службу безопасности заняться этим вопросом. Он процитировал парламентские правила, которые разрешают женщинам носить брюки, но отметил, что одежда не должна быть облегающей.