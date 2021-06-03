З парламенту Танзанії вигнали даму-депутата через "занадто вузькі штани"

На наряд Кондестеру Сичвале поскаржився її колега-депутат.

У парламенті Танзанії стався скандал прямо на засіданні. Один із депутатів урядущої партії країни поскаржився, що штани Кондестеру Сичвале з однієї з ним партії "занадто вузькі". Тож спікер вигнав її із залу засідань. Про це пише BBC.

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Інцидент стався під час дебатів, в яких брали участь пані Сичвале і її однопартієць Хусейн Амар. Амар звернувся до спікера Джоба Нгудаї з проханням дати пораду з приводу "скромного одягу".

[ + – ] Кондестеру Сичвале в залі засідань Фото: Twitter Louis Jadwong

Коли той поцікавився, що депутат має на увазі, то він вказав на Сичвале і заявив, що хоч вона й одягнена у футболку, але її штани надто обтислі. "Парламент — дзеркало суспільства, а деякі жінки носять такий одяг і є законодавцями. Що вони показують суспільству?" — запитав Амар.

Спікер обурення депутата підтримав і порадив Сичвале "нормально одягнутися, а потім приєднатися до нас знову". Її вивели із залу і невідомо, чи повернулася вона на засідання.

Інцидент вже викликав бурю обурення серед жінок-депутатів і в соцмережах. Рішення спікера назвали "несправедливим" і вимагають від нього вибачень.

[ + – ] Кондестеру Сичвале та її "обурливий наряд" Фото: Twitter Louis Jadwong

"Лицеміри, зосередьтеся на таких важливих речах, як управління країною!" — написали користувачі в соціальних мережах.

Утім, спікер на критику не відреагував і вже заявив, що це не перша отримана ним скарга на форму одягу жінок-депутатів і попросив парламентську службу безпеки зайнятися цим питанням. Він процитував парламентські правила, які дозволяють жінкам носити штани, але зазначив, що одяг не повинен бути обтислим.