З парламенту Танзанії вигнали даму-депутата через "занадто вузькі штани"
На наряд Кондестеру Сичвале поскаржився її колега-депутат.
У парламенті Танзанії стався скандал прямо на засіданні. Один із депутатів урядущої партії країни поскаржився, що штани Кондестеру Сичвале з однієї з ним партії "занадто вузькі". Тож спікер вигнав її із залу засідань. Про це пише BBC.
Інцидент стався під час дебатів, в яких брали участь пані Сичвале і її однопартієць Хусейн Амар. Амар звернувся до спікера Джоба Нгудаї з проханням дати пораду з приводу "скромного одягу".
Коли той поцікавився, що депутат має на увазі, то він вказав на Сичвале і заявив, що хоч вона й одягнена у футболку, але її штани надто обтислі. "Парламент — дзеркало суспільства, а деякі жінки носять такий одяг і є законодавцями. Що вони показують суспільству?" — запитав Амар.
Спікер обурення депутата підтримав і порадив Сичвале "нормально одягнутися, а потім приєднатися до нас знову". Її вивели із залу і невідомо, чи повернулася вона на засідання.
Інцидент вже викликав бурю обурення серед жінок-депутатів і в соцмережах. Рішення спікера назвали "несправедливим" і вимагають від нього вибачень.
"Лицеміри, зосередьтеся на таких важливих речах, як управління країною!" — написали користувачі в соціальних мережах.
Утім, спікер на критику не відреагував і вже заявив, що це не перша отримана ним скарга на форму одягу жінок-депутатів і попросив парламентську службу безпеки зайнятися цим питанням. Він процитував парламентські правила, які дозволяють жінкам носити штани, але зазначив, що одяг не повинен бути обтислим.