О бомбе сообщили пилотам: пассажиров рейса Air France из Чада в Париж эвакуировали из-за угрозы взрыва

Самолет сел в аэропорту Руасси-Шарль де Голль, после чего его изолировали и проверяют на наличие взрывчатых веществ на борту

Пассажиров рейса Air France из Чада в Париж эвакуировали после приземления в аэропорту Руасси-Шарль де Голль. Причиной стала угроза взрыва, самолет изолировали, сейчас его обыскивают взрывотехники. Об этом пишет La Depeche.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об инциденте сообщил в Twitter министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин.

"По просьбе премьер-министра было открыт межведомственный кризисный штаб в связи с подозрением о наличии на борту рейса AF865 "Нджамена (столица Чада — ред.) – Париж" взрывного устройства", — написал министр.

Также он сообщил, что самолет приземлился без происшествий, после чего пассажиров быстро эвакуировали, а лайнер отбуксировали, изолировали и сейчас проверяют.

Источник в аэропорту сообщил прессе, что во время полета некий мужчина подключился к радиочастоте пилотов и сообщил о бомбе на борту.

Пилот связался с наземными службами и передал им информацию. Самолет до аэропорта сопровождали истребители.