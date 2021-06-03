Про бомбу повідомили пілотам: пасажирів рейсу Air France з Чаду в Париж евакуювали через загрозу вибуху
Літак сів в аеропорту Руассі-Шарль де Голль, після чого його ізолювали і перевіряють на наявність вибухових речовин на борту
Пасажирів рейсу Air France з Чаду в Париж евакуювали після приземлення в аеропорту Руассі-Шарль де Голль. Причиною стала загроза вибуху, літак ізолювали, зараз його обшукують вибухотехніки. Про це пише La Depeche.
Про інцидент повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін.
"На прохання прем'єр-міністра був відкритий міжвідомчий кризовий штаб у зв'язку з підозрою про наявність на борту рейсу AF865 "Нджамена (столиця Чаду — ред.) — Париж" вибухового пристрою", — написав міністр.
Також він повідомив, що літак приземлився без пригод, після чого пасажирів швидко евакуювали, а лайнер відбуксирували, ізолювали і зараз перевіряють.
Джерело в аеропорту повідомило пресі, що під час польоту якийсь чоловік підключився до радіочастоти пілотів і повідомив про бомбу на борту.
Пілот зв'язався з наземними службами і передав їм інформацію. Літак до аеропорту супроводжували винищувачі.