Изгонял бесов и "предсказал" войну на Донбассе: умер одиозный проповедник Ти Би Джошуа

Среди последователей известного проповедника были топ-политики со всей Африки.

В субботу, 5 июня, в возрасте 57-лет скончался один из самых влиятельных евангелистов Африки Ти Би Джошуа.

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Об этом сообщает ВВС.

Информацию о смерти скандального нигерийского проповедника уже подтвердили на его странице в Facebook.

"Бог забрал своего раба, пророка Ти Би Джошуа домой — как положено по божественной воле", — говорится в сообщении.

По данным журналистов, известный нигерийский проповедник умер после прямой трансляции, но причина смерти не сообщается.

Десятки тысяч человек посещали его службы, и африканские топ-политики были среди последователей Ти Би Джошуа. Однако, учения евангелиста были довольно противоречивыми. Так, в апреле 2021 года Youtube заблокировал канал Ти Би Джошуа из-за обвинений в разжигании ненависти. Жалобу подал правозащитный орган на один из видеороликов, на котором евангелист проводил молитвы для "изгнания геев".

В Facebook была удалена публикация Ти Би Джошуа, в которой показывалось, как избивали женщину, а проповедник уверял, что "изгонял демонического духа".

Как известно, Темитопе Балогун Джошуа основал "Церковь всех наций" и считался одним из самых популярных евангелистов Нигерии, которые имели свои программы на телевидении. Пик популярности Ти Би Джошуа пришелся на 90-е, когда его "чудесные программы" активно транслировались на национальном телевидении Нигерии.

Во время своих богослужений Ти Би Джошуа провозглашал "исцеление" от смертельных болезней, в том числе ВИЧ/СПИД. Последователи называли его "пророком", и он активно устраивал богослужения за пределами Нигерии.

Более того, сторонники Ти Би Джошуа утверждают, что одиозный евангелист предсказал множество мировых происшествий и бедствий, в том числе войну на Востоке Украины, катастрофу Боинга MH17 в небе над Донбассом, теракты в Брюсселе 2016 года, теракт в университетском колледже Гариссы (Кения — ред.) и т.п.

А в 2012 году издание The Africa Report признало Ти Би Джошуа одним из 50 самых влиятельных людей в Африке.

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