Виганяв бісів і "передбачив" війну на Донбасі: помер одіозний проповідник Ті Бі Джошуа

Серед послідовників відомого проповідника були топ-політики з усієї Африки.

У суботу, 5 червня, у віці 57-років помер один з найвпливовіших євангелістів Африки Ті Бі Джошуа.

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Про це повідомляє ВВС.

Інформацію про смерть скандального нігерійського проповідника вже підтвердили на його сторінці в Facebook.

"Бог забрав свого раба, пророка Ті Бі Джошуа додому — як належить за божественною волею", — йдеться в повідомленні.

За даними журналістів, відомий нігерійський проповідник помер після прямої трансляції, але причина смерті не повідомляється.

Десятки тисяч людей відвідували його служби, і африканські топ-політики були серед послідовників Ті Бі Джошуа. Однак, вчення євангеліста були досить суперечливими. Так, в квітні 2021 року Youtube заблокував канал Ті Бі Джошуа через звинувачення в розпалюванні ненависті. Скаргу подав правозахисний орган на один з відеороликів, на якому євангеліст проводив молитви для "вигнання геїв".

У Facebook була видалена публікація Ті Бі Джошуа, в якій показувалося, як били жінку, а проповідник запевняв, що "виганяв демонічного духа".

Як відомо, Темітопе Балогун Джошуа заснував "Церкву всіх націй" і вважався одним з найпопулярніших євангелістів Нігерії, які мали свої програми на телебаченні. Пік популярності Ті Бі Джошуа припав на 90-і, коли його "чудові програми" активно транслювалися на національному телебаченні Нігерії.

Під час своїх богослужінь Ті Бі Джошуа проголошував "зцілення" від смертельних хвороб, в тому числі ВІЛ/СНІД. Послідовники називали його "пророком", і він активно влаштовував богослужіння за межами Нігерії.

Більш того, прихильники Ті Бі Джошуа стверджують, що одіозний євангеліст передбачив безліч світових подій і лих, в тому числі війну на Сході України, катастрофу Боїнга MH17 в небі над Донбасом, теракти в Брюсселі 2016 року, теракт в університетському коледжі Гарісса (Кенія — ред .) і т.п.

А в 2012 році видання The Africa Report визнало Ті Бі Джошуа одним з 50 найвпливовіших людей в Африці.

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