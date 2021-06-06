Беспощадные выборы в Мексике: 35 убитых кандидатов и предвыборная кампания из гроба

В Мексике стартовали крупнейшие в истории выборы в парламент и региональные органы власти.

В воскресенье, 6 июня, в Мексике стартовали выборы в парламент и региональные органы власти. Избирательные кампании в стране, как правило, сопровождаются кровавой борьбой за власть, а также неординарными обещаниями для избирателей.

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Например, один из кандидатов – бывший боксер, обещает бороться за своих избирателей также упорно, как на ринге. Другой политик начал свою предвыборную кампанию, выйдя из гроба, он заявил, что избиратели могут похоронить его заживо, если он не исполнит своих предвыборных обещаний, пишет CNN.

Еще одна кандидатка в Конгресс пообещала, среди прочего, "грудь для каждой женщины". На своей странице в соцсети она обещает грудные имплантаты, оплачиваемые системой общественного здравоохранения.

И это лишь мала часть подготовки Мексики к проведению промежуточных выборов, крупнейших в истории страны. Более 93 млн зарегистрированных избирателей выберут кандидатов на более 21 тыс. должностей на всех уровнях власти.

Избиратели выберут губернаторов почти всех штатов, 500 членов нижней палаты Конгресса. Также будут избраны члены 30 законодательных собраний штатов и 1 928 муниципальных органов власти из 2446 (78%).

Несмотря на свою масштабность, эти выборы в Мексике сводятся к одному человеку – нынешнему президенту Андресу Мануэль Лопесу Обрадору.

Обрадора нет в бюллетенях для голосования, но мексиканские аналитики и эксперты говорят, что эти выборы неразрывно связаны с президентом.

"Избиратели в основном разделились на тех, кто любит президента, и тех, кто ему не доверяет", – говорит экс-президент Федерального избирательного института Луис Карлос Угальде.

Лопес Обрадор пришел к власти в Мексике, обещая "объятия, а не выстрелы", но пока не смог остановить насилие с применением огнестрельного оружия. Волна политических убийств ознаменовала предвыборную кампанию.

"В стране царит мир. Ею управляют. Нет риска нестабильности", – заявил на прошлой неделе Обрадор. Но также добил, что мексиканцы "каждый день сталкиваются с проблемой насилия".

По данным компании по управлению рисками Etellekt, с сентября прошлого года (начало избирательного процесса) по конец мая в Мексике было совершено 89 политических убийств и 782 преступления против политиков. Из них 35 убитых являлись кандидатами на предстоящих выборах.

Среди жертв кандидат в мэры штата Гуанахуато Альма Роса Барраган, которая была застрелена на митинге за 12 дней до выборов. Днем позже Хосе Альберто Алонсо Гутьеррес, баллотирующийся на пост мэра Акапулько, едва пережил вооруженное нападение.

Кандидат в мэры города Кахеме и бывший прокурор был застрелен среди бела дня 13 мая, когда раздавал агитационные листовки на улице.

После этого, президент Обрадор признал, что "это действительно трудное время из-за кампании, конкурирующих интересов, возникающих в разных регионах, и мы должны защитить кандидатов".

Голосование проводится на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Экономика страны сократилась на 8,5% в 2020 году, согласно данным мексиканского правительства.

По словам бывшего министра здравоохранения Мексики Хуана Рамон де ла Фуэнте, еще до появления коронавируса страна страдала от другой "пандемии". Фуэнте говорит, что проблема насилия с применением огнестрельного оружия лишь усугубилась при нынешней администрации. Для сравнения: за первые четыре месяца 2018 года (Обрадор вступил в должность), было совершено 10 579 убийств. По данным правительства, эта цифра выросла до 11 307 за тот же период 2019 года и увеличилась до 11 736 в период с января по апрель 2020 года.

Бывший советник министра финансов Мексики Луис Рубио говорит, что эти выборы – не что иное, как борьба за мексиканскую демократию. Он и другие аналитики критикуют президента за авторитарный подход к управлению страной.

В разное время Обрадор выступал против судебных органов, независимых сотрудников избирательных комиссий, центрального банка и свободной прессы, а также оппозиционных партий. Последние создали альянс в попытке помешать президенту взять под контроль все ветви власти.

Рубио считает, что если партия Лопеса Обрадора, "Движение национального возрождения", получит большинство в нижней палате Конгресса, сдерживающих факторов не останется.

"У президента появится путь к осуществлению своего политического проекта, то есть к воссозданию 70-х, что является очень удобным для него способом управления", – отмечает Рубио.

С конца 1930-х года и особенно в 1970-е мексиканские президенты, пришедшие к власти под крылом Институционно-революционной партии (PRI), контролировали все ветви власти в стране через партию.

Бывший президент Мексики Висенте Фокс Кесада, который в 2000 году стал первым президентом за более чем 70 лет без партийного билета PRI, надеется, что коалиция помешает Обрадору консолидировать власть.

Тем не менее президент и его партия остаются популярными среди избирателей. Согласно одному из опросов, уровень поддержки Лопеса по-прежнему составляет 61%. Частично это связано с тем, что мексиканцы из среднего и низшего классов считают, что впервые за десятилетия у них есть президент из народа и для людей, который слышит их и понимает. Обрадор часто использует пресс-конференции как свою политическую платформу, вместо того, чтобы отвечать на вопросы прессы.

Мексиканский консультант по коммуникациям и автор книги о президенте Луис Антонио Эспино отмечает, что коммуникационная стратегия Лопеса Обрадора эффективно изменила восприятие реальности в его пользу, чтобы люди оценивали его работу на основе намерений, а не результатов.

"Он заменяет общение пропагандой с целью манипулировать восприятием людей, создавая параллельную реальность", – говорит Эспино.

Например, недавно президент опубликовал на YouTube видео, где он обещает людям, что "тарифы на электроэнергию не увеличатся", и добавляет: "не превысят инфляцию".