Нещадні вибори в Мексиці: 35 убитих кандидатів і передвиборна кампанія з труни

У Мексиці стартували найбільші в історії вибори в парламент і регіональні органи влади.

У неділю, 6 червня, в Мексиці стартували вибори до парламенту і регіональних органів влади. Виборчі кампанії в країні, як правило, супроводжуються кривавою боротьбою за владу, а також неординарними обіцянками для виборців.

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Наприклад, один з кандидатів — колишній боксер, обіцяє боротися за своїх виборців так само завзято, як на рингу. Інший політик почав свою передвиборну кампанію, вийшовши з гробу, він заявив, що виборці можуть поховати його живцем, якщо він не виконає своїх передвиборчих обіцянок, пише CNN.

Ще одна кандидатка в Конгрес пообіцяла, серед іншого, "груди для кожної жінки". На своїй сторінці в соцмережі вона обіцяє грудні імплантати, оплачувані системою охорони здоров'я.

І це лише мала частина підготовки Мексики до проведення проміжних виборів, найбільших в історії країни. Більш 93 млн зареєстрованих виборців виберуть кандидатів на понад 21 тис. посаду на всіх рівнях влади.

Виборці виберуть губернаторів майже всіх штатів, 500 членів нижньої палати Конгресу. Також будуть обрані члени 30 законодавчих зборів штатів і 1 928 муніципальних органів влади з 2446 (78%).

Незважаючи на свою масштабність, ці вибори в Мексиці зводяться до однієї людини — нинішнього президента Андрес Мануель Лопес Обрадора.

Обрадора немає в бюлетенях для голосування, але мексиканські аналітики і експерти кажуть, що ці вибори нерозривно пов'язані з президентом.

"Виборці в основному розділилися на тих, хто любить президента, і тих, хто йому не довіряє", — говорить екс-президент Федерального виборчого інституту Луїс Карлос Угальде.

Лопес Обрадор прийшов до влади в Мексиці, обіцяючи "обійми, а не постріли", але поки не зміг зупинити насильство із застосуванням вогнепальної зброї. Хвиля політичних вбивств ознаменувала передвиборну кампанію.

"У країні панує мир. Нею керують. Немає ризику нестабільності", — заявив минулого тижня Обрадор. Але також добив, що мексиканці "кожен день стикаються з проблемою насильства".

За даними компанії з управління ризиками Etellekt, з вересня минулого року (початок виборчого процесу) по кінець травня в Мексиці було скоєно 89 політичних вбивств і 782 злочинів проти політиків. З них 35 убитих були кандидатами на майбутніх виборах.

Серед жертв кандидат в мери штату Гуанахуато Альма Роса Барраган, яка була застрелена на мітингу за 12 днів до виборів. Днем пізніше Хосе Альберто Алонсо Гутьєррес, який балотується на пост мера Акапулько, ледь пережив збройний напад.

Кандидат в мери міста Кахеме і колишній прокурор був застрелений серед білого дня 13 травня, коли роздавав агітаційні листівки на вулиці.

Після цього, президент Обрадор визнав, що "це дійсно важкий час через кампанії, конкуруючі інтереси, що виникають у різних регіонах, і ми повинні захистити кандидатів".

Голосування проводиться на тлі економічної кризи, викликаного пандемією коронавируса. Економіка країни скоротилася на 8,5% в 2020 році, згідно з даними мексиканського уряду.

За словами колишнього міністра охорони здоров'я Мексики Хуана Рамон де ла Фуенте, ще до появи коронавируса країна страждала від іншої "пандемії". Фуенте каже, що проблема насильства із застосуванням вогнепальної зброї лише погіршилася за нинішньої адміністрації. Для порівняння: за перші чотири місяці 2018 роки (Обрадор вступив на посаду), було здійснено 10 579 вбивств. За даними уряду, ця цифра зросла до 11 307 за той же період 2019 року і збільшилася до 11 736 в період з січня по квітень 2020 року.

Колишній радник міністра фінансів Мексики Луїс Рубіо каже, що ці вибори — не що інше, як боротьба за мексиканську демократію. Він та інші аналітики критикують президента за авторитарний підхід до управління країною.

У різний час Обрадор виступав проти судових органів, незалежних співробітників виборчих комісій, центрального банку та вільної преси, а також опозиційних партій. Останні створили альянс в спробі перешкодити президенту взяти під контроль всі гілки влади.

Рубіо вважає, що якщо партія Лопеса Обрадора, "Рух національного відродження", отримає більшість в нижній палаті Конгресу, стримуючих факторів не залишиться.

"У президента з'явиться шлях до здійснення свого політичного проекту, тобто до відтворення 70-х, що є дуже зручним для нього способом управління", — зазначає Рубіо.

З кінця 1930-х року і особливо в 1970-і мексиканські президенти, які прийшли до влади під крилом Інституційно-революційної партії (PRI), контролювали всі гілки влади в країні через партію.

Колишній президент Мексики Вісенте Фокс, який в 2000 році став першим президентом за більш ніж 70 років без партійного квитка PRI, сподівається, що коаліція завадить Обрадору консолідувати владу.

Проте президент і його партія залишаються популярними серед виборців. Відповідно до одного з опитувань, рівень підтримки Лопеса як і раніше становить 61%. Частково це пов'язано з тим, що мексиканці з середнього і нижчого класів вважають, що вперше за десятиліття у них є президент з народу і для людей, який чує їх і розуміє. Обрадор часто використовує прес-конференції як свою політичну платформу, замість того, щоб відповідати на запитання преси.

Мексиканський консультант з комунікацій і автор книги про президента Луїс Антоніо Еспіно зазначає, що комунікаційна стратегія Лопеса Обрадора ефективно змінила сприйняття реальності в його користь, щоб люди оцінювали його роботу на основі намірів, а не результатів.

"Він замінює спілкування пропагандою з метою маніпулювати сприйняттям людей, створюючи паралельну реальність", — говорить Еспіно.

Наприклад, недавно президент опублікував на YouTube відео, де він обіцяє людям, що "тарифи на електроенергію не збільшаться", і додає: "не перевищать інфляцію".