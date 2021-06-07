Новая стрельба в США: трое погибли, шестеро ранены

Расстрел произошел после окончания вечеринки, посвященной окончанию обучения.

Три человека, в том числе одна женщина, погибли, еще шесть пострадали в инциденте со стрельбой у кальянной в округе Майами, штат Флорида. Об этом сообщил местный телеканал Local 10 News со ссылкой на полицию.

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По словам директора департамента полиции Майами Альфредо Рамиреса, в воскресенье 6 июня ранним утром неизвестные открыли стрельбу у выхода из кальянной, когда люди покидали вечеринку, посвященную окончанию обучения. Среди погибших женщина, работавшая надзирателем в тюрьме.

"Наше сообщество снова болезненно поражено актом вооруженного насилия этой ночью. Никто не застрахован от этого. В этот раз стрельба унесла жизнь тюремного надзирателя. На нас всех возложена ответственность оповестить об этих убийцах", – написал Рамирес в Twitter.

Шестеро пострадавших доставлены в местную больницу, они находятся в стабильном состоянии.

Злоумышленники, приехавшие к кальянной на двух автомобилях, попытались скрыться с места преступления, однако одна из машин врезалась в стену кампуса местного колледжа (на фото). В салоне автомобиля найдены тела двух мужчин и огнестрельное оружие.

На данный момент задержаний не проводилось. Расследование инцидента продолжается.

Воскресная стрельба последовала за кровавым уик-эндом в День поминовения, 31 мая, также в Майами, когда три человека были убиты и 20 ранены в результате все еще не раскрытой массовой стрельбы в банкетном зале.

В результате еще одной стрельбы 28 мая в районе Винвуд один человек был убит, а шестеро получили ранения.

"Каждые выходные это одно и то же. Мы должны объединиться, – сказал Рамирес. – Нам предстоит много работы. Мы должны объединиться как сообщество и положить этому конец".

Напомним, неизвестный устроил стрельбу на станции легкорельсового транспорта в Сан-Хосе (Калифорния, США), в результате погибли как минимум восемь человек.

Американский журналист Филипп Краутер, записывавший 25 мая репортаж на фоне мемориала Джорджу Флойду в годовщину гибели последнего, зафиксировал начавшуюся неподалеку стрельбу.